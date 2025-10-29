Logo Image

Εφιαλτική νύχτα στη Γάζα: Τουλάχιστον 50 νεκροί από τα ισραηλινά πλήγματα – 22 παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Κόσμος

REUTERS/Ebrahim Hajjaj

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Πολιτικής Προστασίας, ανάμεσα στα θύματα είναι και 22 παιδιά

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι, εκ των οποίων 22 παιδιά, σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στη διάρκεια της νύκτας της Τρίτης προς Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα.

«Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 22 παιδιά και πολλές γυναίκες, από τα ισραηλινά πλήγματα που εξαπολύονται από χθες το βράδυ εναντίον της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε στο AFP ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ έκανε λόγο για «ξεκάθαρη και κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας» μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, καταγγέλλοντας παράλληλα την «καταστροφική και τρομακτική» κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Ένας Ισραηλινός στρατιώτης νεκρός στο νότιο τμήμα του θύλακα

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε χθες στη Γάζα. Ο 37χρονος Γιόνα Εφραίμ Φέλντμπαουμ «έπεσε στη μάχη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας» την Τρίτη, επεσήμανε ο στρατός που διεξήγαγε αεροπορικά πλήγματα εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα αφού κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβίασε τη εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πάντως πως η συμφωνηθείσα εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς δεν κινδυνεύει με κατάρρευση, παρά τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

