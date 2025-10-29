Τουρκία: Κατέρρευσε εξαώροφο κτίριο στην πόλη Γκέμπτζε – Φόβοι για παγιδευμένους

Εξαώροφο κτίριο κατέρρευσε στην παραθαλάσσια πόλη Γκέμπτζε στην Τουρκία.

Από την κατάρρευση υπάρχουν φόβοι ότι έχουν παγιδευτεί άτομα στο κτίριο.

Ομάδες διάσωσης έχουν σπεύσει στο σημείο καθώς σε κάποια από τα πέντε διαμερίσματα του κτιρίου φαίνεται ότι ζουν δύο οικογένειες επτά ατόμων. Δεν είναι σαφές εάν βρίσκονταν και τα επτά άτομα μέσα στο κτίριο την ώρα της κατάρρευσης.

«Υπάρχουν αναφορές ότι δύο οικογένειες επτά ατόμων διέμεναν μέσα. Ήταν και τα επτά άτομα στο κτίριο; Αυτό δεν είναι σαφές προς το παρόν.Οι πληροφορίες είναι ασαφείς. Ομάδες εργάζονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή», δήλωσε σχετικά ο δήμαρχος της πόλης, Ζινούρ Μπουγιουκγκιόζ.