Logo Image

Τουρκία: Κατέρρευσε εξαώροφο κτίριο στην πόλη Γκέμπτζε – Φόβοι για παγιδευμένους

Κόσμος

Τουρκία: Κατέρρευσε εξαώροφο κτίριο στην πόλη Γκέμπτζε – Φόβοι για παγιδευμένους

X/NTV

Στο σημείο βρίσκονται σωστικά συνεργεία και έχουν ξεκινήσει έρευνες- Αναφορές ότι δύο οικογένειες επτά ατόμων διέμεναν στο κτίριο

Εξαώροφο κτίριο κατέρρευσε στην παραθαλάσσια πόλη Γκέμπτζε στην Τουρκία.

Από την κατάρρευση υπάρχουν φόβοι ότι έχουν παγιδευτεί άτομα στο κτίριο.

Ομάδες διάσωσης έχουν σπεύσει στο σημείο καθώς σε κάποια από τα πέντε διαμερίσματα του κτιρίου φαίνεται ότι ζουν δύο οικογένειες επτά ατόμων. Δεν είναι σαφές εάν βρίσκονταν και τα επτά άτομα μέσα στο κτίριο την ώρα της κατάρρευσης.

«Υπάρχουν αναφορές ότι δύο οικογένειες επτά ατόμων διέμεναν μέσα. Ήταν και τα επτά άτομα στο κτίριο; Αυτό δεν είναι σαφές προς το παρόν.Οι πληροφορίες είναι ασαφείς. Ομάδες εργάζονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή», δήλωσε σχετικά ο δήμαρχος της πόλης, Ζινούρ Μπουγιουκγκιόζ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μεταστροφή – έκπληξη του Μπιλ Γκέιτς για την κλιματική αλλαγή

Μεταστροφή – έκπληξη του Μπιλ Γκέιτς για την κλιματική αλλαγή

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube