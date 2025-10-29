Υπό «πολιορκία» ουκρανικών drone η Μόσχα για τρίτη συνεχόμενη νύχτα

Η Ουκρανία εξαπέλυσε νέες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Μόσχας για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία αεροδρομίων της ρωσικής πρωτεύουσας., όπως ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές αργά την Τρίτη.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (Rosaviatsiya) ενημέρωσε πως ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία των τριών από τα τέσσερα αεροδρόμια της πόλης για λόγους ασφαλείας. Αντίστοιχα, για λίγο έκλεισαν και άλλα αεροδρόμια της χώρας.

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι διασώστες έσπευσαν σε τοποθεσία όπου έπεσαν συντρίμμια ουκρανικού drone που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές καταστροφές.

Οι ρωσικές αρχές δεν αποκαλύπτουν τον ακριβή αντίκτυπο ουκρανικών πληγμάτων στη χώρα, εκτός εάν υπάρχουν θύματα ή έχουν πληγεί μη στρατιωτικοί στόχοι. Τα δύο προηγούμενα βράδια, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως καταρρίφθηκαν 35 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, χωρίς να αναφερθεί σε υλικές ζημιές.

Στην τελευταία ουκρανική επίθεση, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ενημέρωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε συνολικά 100 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), συμπεριλαμβανομένων έξι στην περιοχή της Μόσχας και 13 πάνω από τις γειτονικές περιοχές.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν εδώ και μήνες επιθέσεις με drones μεγάλης εμβέλειας εναντίον της Μόσχας και άλλων ρωσικών περιφερειών, υπογραμμίζοντας ότι βάζουν στο στόχαστρο στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις με drones μεγάλης εμβέλειας στη Μόσχα και σε άλλες ρωσικές περιοχές στοχεύουν στο να πλήξουν στρατιωτικά και βιομηχανικά assets, να πλήξουν την πολεμική οικονομία της Ρωσίας και να επηρεάσει η σύγκρουση τους Ρώσους.

Η Ουκρανία εκτόξευσε επίσης αρκετά drones με στόχο τη βιομηχανική ζώνη Budyonnovsk στην περιφέρεια Σταυρούπολη της Ρωσίας, δήλωσε ο κυβερνήτης της, Βλαντίμιρ Βλαντιμίροφ.

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές που δεν έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητη πηγή, τα ουκρανικά drones στόχευσαν ένα εργοστάσιο της Stavrolen, που είναι θυγατρική της Lukoil. Σύμφωνα με ρωσικά και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, η Stavrolen είναι ένας από τους κύριους παραγωγούς πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου στη Ρωσία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι μονάδες του κατέρριψαν δύο drones πάνω από την περιοχή, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της χώρας. Η επίθεση δεν προκάλεσε «σημαντικές» ζημιές και δεν υπήρξαν θύματα, κατά τον Βλαντιμίρο.