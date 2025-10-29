Πλημμύρες στο Βιετνάμ: Τουλάχιστον εννέα νεκροί και πέντε αγνοούμενοι

Οι μεγάλες πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στο κεντρικό Βιετνάμ έχουν αφήσει εννιά νεκρούς πέντε αγνοούμενους, με την πόλη Ντανάνγκ να έχει υποστεί τις βαρύτερες απώλειες.

Στην πόλη Ντανάνγκ, που είναι ένας από τους πιο διάσημους παραλιακούς προορισμούς, έχουν αναφερθεί έξι θάνατοι και τέσσερις αγνοούμενοι. Άλλοι 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 13 σπίτια κατέρρευσαν και 44 άλλα υπέστησαν ζημιές.

Στην περιοχή, οι πλημμύρες έχουν επηρεάσει 29 κοινότητες και συνοικίες ενώ 10 ορεινές κοινότητες παραμένουν αποκομμένες λόγω των κατολισθήσεων. Αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί για τις επιχειρήσεις διάσωσης. Η πόλη έχει ζητήσει από την κεντρική κυβέρνηση χρηματοδότηση για την αποκατάσταση ζημιών και την αναβάθμιση συχνά απομονωμένων δρόμων και γεφυρών.