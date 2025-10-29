«Ναυάγησαν» οι ειρηνευτικές συνομιλίες Πακιστάν και Αφγανιστάν – «Ο διάλογος δεν κατέστη δυνατό να οδηγήσει σε μια εφικτή λύση»

Oι διαπραγματεύσεις του Πακιστάν με τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν, με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας διαρκείας, απέτυχαν να οδηγήσουν σε μια «εφικτή λύση», αφού το καθεστώς δεν έδωσε διαβεβαιώσεις για τον τερματισμό των διασυνοριακών ένοπλων επιθέσεων, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την πιθανότητα επανάληψης των συγκρούσεων μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, ανακοίνωσε η πακιστανική κυβέρνηση.

Η πακιστανική ομάδα αποχώρησε από τις συνομιλίες αφότου η αφγανική πλευρά δεν ικανοποίησε ορισμένα αιτήματα του Ισλαμαμπάντ, ουσιαστικά φέρνοντας τις συνομιλίες σε αδιέξοδο, ανέφερε το αφγανικό Tolonews, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Αφγανιστάν δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

«Η αφγανική πλευρά συνέχισε να παρεκκλίνει από το βασικό ζήτημα, αποφεύγοντας το βασικό σημείο πάνω στο οποίο ξεκίνησε η διαδικασία διαλόγου», δήλωσε ο υπουργός Ενημέρωσης του Πακιστάν, Ατάουλα Τάραρ, σε ανάρτησή του στο X. «Το Πακιστάν θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλους τους πόρους που απαιτούνται σε αυτό το πλαίσιο για να αποδεκατίσει τους τρομοκράτες, τα καταφύγιά τους, τους συνεργούς και τους υποστηρικτές τους».

Η δήλωση ήρθε μετά το τέλος των ειρηνευτικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη, που διήρκησαν τέσσερις ημέρες, μεταξύ των αξιωματούχων των Πακιστανών και των Αφγανών Ταλιμπάν, μετά την επίτευξη εκεχειρίας με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας πριν από δύο εβδομάδες.

Οι δυο πλευρές είχαν συμφωνήσει πρόσφατα στη Ντόχα σε κατάπαυση πυρός ύστερα από πολυήμερες εχθροπραξίες κατά τις οποίες σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι, στο χειρότερο κύμα βίας αφότου οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία το 2021 στο Αφγανιστάν.

Οι εχθροπραξίες ξέσπασαν όταν το Ισλαμαμπάντ απαίτησε από τους Ταλιμπάν να πατάξουν τους ισλαμιστές που, όπως λέει, εξαπολύουν διασυνοριακές επιθέσεις εναντίον πακιστανικών δυνάμεων. Το Πακιστάν εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στην άλλη πλευρά των συνόρων και ακολούθησαν σφοδρές συγκρούσεις.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι προσφέρει καταφύγιο σε μαχητές που βάζουν στο στόχαστρο πακιστανικές δυνάμεις. Οι Ταλιμπάν αρνούνται τις κατηγορίες και λένε πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Πακιστάν παραβιάζουν την αφγανική κυριαρχία.

Διαβάστε ακόμα:

→ Γιατί η Ινδία πλευρίζει τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν