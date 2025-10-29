Τραμπ: «Τίποτα» δεν θα θέσει σε κίνδυνο την εκεχειρία στη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνηθείσα εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς δεν κινδυνεύει με κατάρρευση, παρά τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, και «τίποτα» δεν θα τη θέσει σε κίνδυνο. Ξεκαθάρισε όμως ότι το Ισραήλ «θα πρέπει να ανταποδώσει» αν σκοτωθούν στρατιώτες του.

Υπενθυμίζεται ότι ισραηλινά αεροσκάφη προχώρησαν την Τρίτη σε βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας προχώρησαν, στον απόηχο της εντολής του Μπενιαμίν Νετανιάχου για «σφοδρά πλήγματα», με το Ισραήλ να κατηγορεί τη Χαμάς για παραβίαση των όρων της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με τις αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, τα ισραηλινά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 30 ανθρώπους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δικαιολόγησε τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη Χαμάς. «Σκότωσαν έναν ισραηλινό στρατιώτη, επομένως οι Ισραηλινοί αντεπιτέθηκαν» ως όφειλαν, είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο Air Force One, εν πτήσει από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα.

Παράλληλα, απείλησε τη Χαμάς με αφανισμό «εάν δεν συμμορφωθεί». «Η Χαμάς είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της ειρήνης στη Μέση Ανατολή και πρέπει να συμπεριφέρεται σωστά. Είπαν ότι θα ήταν καλοί και αν είναι καλοί, θα είναι ευχαριστημένοι αλλά αν δεν είναι καλοί, θα εξολοθρευθούν», πρόσθεσε.

Νεκρός Ισραηλινός στρατιώτης στη Ράφα

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε στη διάρκεια μάχης στα νότια της Γάζας, καθώς μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ έπληξαν στόχους στη Λωρίδα της Γάζας, μετά από καταγγελίες παραβίασης της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Σύμφωνα με προκαταρτκτική έρευνα των ισραηλινών δυνάμεων, «τρομοκράτες επιτέθηκαν στις δυνάμεις του Ισραήλ, οι οποίες επιχειρούσαν στη γειτονιά Τζενίνα της Ράφα». Η περιοχή βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Κίτρινης Γραμμής, μιας περιοχής υπό ισραηλινό έλεγχο όπως προβλέπει το πλαίσιο της εκεχειρίας.

Παρά το γεγονός ότι η περιοχή βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο, οι ισραηλινές δυνάμεις εκτιμούν ότι υπάρχουν τρομοκράτες που κρύβονται στην περιοχή. Καθώς τα στρατεύματα εργάζονται για να καθαρίσουν τη γειτονιά από τις υποδομές της Χαμάς, βγαίνουν από τις σήραγγες και επιχειρούν επιθέσεις.

Πρόκειται για το τελευταίο τεστ μιας εύθραυστης συμφωνίας ειρήνευσης που επιτεύχθηκε νωρίτερα μέσα στο μήνα, με τη διαμεσολάβηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

