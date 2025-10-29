Η Νότια Κορέα στρώνει το κόκκινο χαλί για τον Τραμπ – Με κρασί από το Trump Winery και δώρο βασιλικό στέμμα

Η Σεούλ υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, με κάθε επισημότητα και ετοιμάζεται να του προσφέρει ένα δώρο, που μάλλον θα τον εντυπωσιάσει.

Όπως αποκαλύπτουν κορεατικά μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση της Λι ετοιμάζεται να του προσφέρει ένα αντίγραφο επίχρυσου στέμματος της δυναστείας Σίλα, σύμβολο της αρχαίας βασιλικής κληρονομιάς και της δεξιοτεχνίας των τεχνιτών της Κορέας.

Το πρωτότυπο εκτίθεται στο Εθνικό Μουσείο της Γκιεόνγκτζου, προερχόμενο από τον περίφημο τάφο Hwangnamdaechong, όπου έχουν βρεθεί και ανάλογα χρυσά ζώνες και κοσμήματα.

Κρασί από το Trump Winery στο επίσημο δείπνο

Η λεπτομέρεια που ξεχωρίζει, ωστόσο, έρχεται από το δείπνο της Συνόδου APEC 2025. Οι προσκεκλημένοι ηγέτες θα απολαύσουν κρασί από το Trump Winery, το οινοποιείο που διευθύνει ο γιος του προέδρου, Έρικ Τραμπ, στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

Η επιλογή του κρασιού δίνει στο μενού «μια χαρακτηριστικά τραμπική νότα», όπως σχολιάζει η ανταποκρίτρια Sohee Kim από τη Σεούλ.

Ο Τραμπ κουρασμένος, αλλά εντυπωσιακός

Τα κορεατικά τηλεοπτικά δίκτυα σημείωσαν ότι ο Τραμπ φάνηκε κουρασμένος κατά την άφιξή του, ενώ εικάζουν ότι η καθυστέρηση στο πρόγραμμά του οφείλεται σε τεχνικά ζητήματα.

Παρ’ όλα αυτά, η υποδοχή υπήρξε εντυπωσιακή: στρατιωτικό άγημα, μπάντα και κόκκινο χαλί, με πλήθος δημοσιογράφων να καταγράφει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο αεροδρόμιο της Γκιεόνγκτζου.

Η…διαφωνία της Toyota

Την ίδια ώρα, από την Ιαπωνία, η Toyota διέψευσε δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος είχε αναφέρει ότι η αυτοκινητοβιομηχανία σχεδιάζει επένδυση 10 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι δεν έχει ανακοινωθεί κανένα τέτοιο σχέδιο, ενώ και το ιαπωνικό υπουργείο Εμπορίου δεν συμπεριέλαβε καμία αυτοκινητοβιομηχανία στη λίστα με τα έργα που θα ενισχυθούν από το επενδυτικό ταμείο των 550 δισ. δολαρίων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με τον φακό στραμμένο πάνω του και την ασιατική περιοδεία του να συνεχίζεται, ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει πως γνωρίζει καλά τη δύναμη της εικόνας — κι αυτή τη φορά, η εικόνα του είναι ντυμένη με χρυσό, κόκκινο χαλί και το κρασί του ίδιου του ονόματός του.