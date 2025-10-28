Γαλλία: Δικαστική δικαίωση για τη Μπριζίτ Μακρόν απέναντι στις «αποκαλύψεις» ότι γεννήθηκε άντρας

Ποινές φυλάκισης από τρεις έως 12 μήνες με αναστολή και πρόστιμα έως και 8.000 ευρώ επιβλήθηκαν από το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού στους οκτώ άνδρες και τις δύο γυναίκες, εις βάρος των οποίων είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για σεξιστικό διαδικτυακό εκφοβισμό κατά της Μπριζίτ Μακρόν, συζύγου του προέδρου της γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν.

Οι καταδικασθέντες, μεταξύ των οποίων είναι ένας διαφημιστής, ένας αιρετός αξιωματούχος, ένας γκαλερίστας, ένας δάσκαλος, μια μέντιουμ κ.α, είναι ηλικίας από 41 έως 60 ετών.

Οι αυστηρότερες ποινές σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ επιβλήθηκαν κατά του διαφημιστή, που είναι γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ψευδώνυμο «Zoé Sagan» και ο οποίος, μεταξύ άλλων, σε αναρτήσεις του χαρακτήριζε τη διαφορά ηλικίας της Μπριζίτ Μακρόν με τον σύζυγό της ως «παιδεραστία». Στην απολογία του έκανε λόγο για «σατιρικά» δημοσιεύματα, θεωρώντας ότι καλύπτεται από την ελευθερία της έκφρασης.

Η δίκη ήλθε σε συνέχεια της αγωγής για δυσφήμιση που κατέθεσε το γαλλικό προεδρικό ζεύγος στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη Ιουλίου, αναφορικά με την ψευδή είδηση ​​που έγινε viral στις ΗΠΑ και στη συνέχεια στη Γαλλία και στον υπόλοιπο κόσμο, σχετικά με το φύλο της Μπριζίτ Μακρόν.

Η αγωγή του γαλλικού προεδρικού ζεύγους στις ΗΠΑ, που θα εκδικαστεί αργότερα, ήταν εναντίον μιας ακροδεξιάς podcaster, δημιουργού σειράς βίντεο με τίτλο “Becoming Brigitte”.

Τι κατέθεσε η κόρη της

Παρούσα στο Δικαστήριο ήταν η 41χρονη κόρη της Μπριζίτ Μακρόν, δικηγόρος Τιφέν Οζιέρ, η οποία κατά την κατάθεση της κατήγγειλε «το μίσος» που στρέφεται κατά της μητέρας της με τη «συστηματική αμφισβήτηση» της «ταυτότητάς της, του φύλου της» και της «ακεραιότητάς της», προσθέτοντας ότι αρχικά είχε «υποτιμήσει την έκτασή του φαινομένου» αλλά σταδιακά διαπίστωσε ότι η όλη υπόθεση δημιουργούσε άγχος τόσο στη μητέρα της όσο και στα εγγόνια της πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, που συχνά τα ρωτούσαν «για το φύλο της γιαγιάς τους».

Περίγραψε επίσης πώς η μητέρα της πρέπει συνεχώς να προσέχει τι φοράει ή πώς συμπεριφέρεται, φοβούμενη ότι η εικόνα της μπορεί να «παραμορφωθεί» και να χρησιμοποιηθεί ως όπλο στο διαδίκτυο.

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός έχει επηρεάσει την ψυχική υγεία της Μπριζίτ Μακρόν, τόνισε η κόρη της, προσθέτοντας ότι αυτό υποστηρίζεται από ιατρικές αξιολογήσεις.

Με πληροφορίες και από ΑΠΕ-ΜΠΕ