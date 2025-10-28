Oι fake καρχαρίες του τυφώνα Melissa με τα εκατομμύρια κλικ

Αυτό που πριν από 14 χρόνια απαιτούσε εξειδικευμένες γνώσεις παραγωγής video και επίμονους editοrs, τώρα η τεχνητή νοημοσύνη το προσφέρει (σχεδόν) άκοπα: Fake εικόνες και βίντεο.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του fake υλικού τεχνητής νοημοσύνης που συνοδεύει τον τυφώνα Melissa είναι η εμφάνιση… καρχαριών που δήθεν εισβάλλουν μέσα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, παρασυρόμενοι ή «εκβραζόμενοι» από τα νερά πλημμύρας.

Το «μοτίβο» του καρχαρία χρονολογείται τουλάχιστον 14 χρόνια πριν, ήδη από την εποχή του τυφώνα Irene, όταν πολλά ΜΜΕ την είχαν πατήσει από μια ψεύτικη εικόνα καρχαρία που δήθεν κολυμπούσε σε πλημμυρισμένο δρόμο στο Πουέρτο Ρίκο.

Όλα εκείνα τα στιγμιότυπα ανήκαν σε μια προ-Τεχνητής Νοημοσύνης εποχή. Οι εικόνες εκείνες είχαν δημιουργηθεί με τον παλιομοδίτικο τρόπο: με τη συρραφή δύο άσχετων φωτογραφιών.

Μeme ή εξαπάτηση;

Έκτοτε, ο «καρχαρίας του τυφώνα» τείνει να εμφανίζεται στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια κάθε σημαντικού καιρικού φαινομένου, σε βαθμό που θα μπορούσε να θεωρηθεί περισσότερο meme παρά σκόπιμη προσπάθεια παραπλάνησης.

Είναι άλλωστε ένα μοτίβο που εγγυάται το «κλικ» και την διαδικτυακή ενασχόληση.

Ετσι και τις τελευταίες ημέρες μερικές από τις πιο αναπαραγόμενες εικόνες τεχνητής νοημοσύνης που κυκλοφορούν με αφορμή τον τυφώνα Melissa περιλαμβάνουν καρχαρίες.

Καρχαρίες του τυφώνα

Σε ένα από τα fake αυτά στιγμιότυπα, δύο πτερύγια καρχαρία ξεπροβάλλουν από τα οργισμένα νερά της πλημμύρας και «τρέχουν» προς μια παραθαλάσσια κοινότητα. Σε ένα άλλο, δύο καρχαρίες εμφανίζονται να κολυμπούν σε μια πισίνα.

Μέχρι στιγμής, αυτά τα βίντεο έχουν συγκεντρώσει σχεδόν ένα εκατομμύριο προβολές.

Και όλο και πιο πολλά «δραματικά» βίντεο που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη κοινοποιούνται στο διαδίκτυο καθώς ο τυφώνας Melissa επελαύνει πλέον στην Τζαμάικα.

Δεκάδες τέτοια βίντεο στο TikTok έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές συνολικά. Μια αναζήτηση για τον τυφώνα Melissa στην πλατφόρμα οδηγεί τους χρήστες σε πολλά κλιπ που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη ή παλιά κλιπ από προηγούμενες καταιγίδες. Ορισμένα από τα βίντεο έχουν υδατογραφήματα που διευκρινίζουν ότι δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη.

Άλλοι έχουν αφαιρέσει ή θολώσει υδατογραφήματα σε μια προφανή προσπάθεια να παραπλανήσουν τους θεατές (με το πρόσχημα ευαίσθητου περιεχόμενου) ή παρουσιάζουν ψεύτικους δημοσιογράφους να κάνουν σπικάζ και ένα μείγμα ρεπορτάζ από δήθεν με έγκυρες τοπικές πηγές.

Ένα βίντεο, που έχει προβληθεί μισό εκατομμύριο φορές στο TikTok, δείχνει μια γυναίκα σε ένα μπαλκόνι να βιντεοσκοπεί δύο καρχαρίες που κολυμπούν σε πλημμυρισμένους δρόμους.

Υπάρχει μια θολή πινακίδα ορατή κάτω αριστερά στο κλιπ, πιθανώς ένα υδατογράφημα που έχει κρυφτεί. Ο χρήστης που το ανέβασε αργότερα πρόσθεσε μια ετικέτα στη λεζάντα για να υποδείξει ότι το βίντεο δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη.

Και τα fake στιγμιότυπα δεν σταματάν στου καρχαρίες, όπως μπορεί κάποιος να δει και στο ακολουθο βίντεο της Hufington Post.

Με πληροφορίες από BBC