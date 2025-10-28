Γαλλία: «Πολύ ταραγμένη» η Μπριζίτ Μακρόν για τους ψευδείς ισχυρισμούς ότι είναι άνδρας, σύμφωνα με την κόρη της

Πολύ ταραγμένη είναι η Μπριζίτ Μακρόν λόγω των ψευδών ισχυρισμών σχετικά με το φύλο της, όπως κατέθεσε η κόρη της σε δικαστήριο του Παρισιού.

Η 41 ετών Τιφέν Οζιέρ ανέφερε σύμφωνα με το CNN ότι ήταν σημαντικό για εκείνη να καταθέσει στη δίκη, στο πλαίσιο της οποίας 10 άτομα κατηγορούνται για σεξιστικό διαδικτυακό εκφοβισμό κατά της συζύγου του προέδρου της γαλλικής Δημοκρατίας.

«Δεν υπάρχει ούτε μια εβδομάδα που να μην παρενοχλείται» σημείωσε η κόρη της Μπριζίτ Μακρόν.

Περίγραψε πώς η μητέρα της πρέπει συνεχώς να προσέχει τι φοράει ή πώς συμπεριφέρεται, φοβούμενη ότι η εικόνα της μπορεί να «παραμορφωθεί» και να χρησιμοποιηθεί ως όπλο στο διαδίκτυο.

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός έχει επηρεάσει την ψυχική υγεία της Μπριζίτ Μακρόν, τόνισε η κόρη της, προσθέτοντας ότι αυτό υποστηρίζεται από ιατρικές αξιολογήσεις.

«Διαβάζει τα tweets που της δείχνουν, αλλά δεν θέλει πλέον» πρόσθεσε η ίδια.

Το μικρότερο από τα τρία παιδιά της Μπριζίτ Μακρόν, από τον πρώτο της γάμο με τον Αντρέ-Λουί Οζιέρ, δήλωσε ότι οι επιθέσεις έχουν επηρεάσει βαθιά και την υπόλοιπη οικογένεια.

Η μητέρα της είναι συντετριμμένη που «τα εγγόνια της ακούν τι λέγεται» και «δεν ξέρει πώς να το σταματήσει», εξήγησε.

10 κατηγορούμενοι

Οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες, κατηγορούμενοι για σεξιστικό διαδικτυακό εκφοβισμό κατά της Μπριζίτ Μακρόν, δικάζονται από τη Δευτέρα, ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού.

Η έρευνα για τον κυβερνοεκφοβισμό ανατέθηκε στη γαλλική αστυνομική Διεύθυνση για την Καταστολή Εγκλημάτων κατά του Ανθρώπου μετά από καταγγελία που υπέβαλε η Μπριζίτ Μακρόν στις 27 Αυγούστου του 2024, η οποία οδήγησε σε διαδοχικά κύματα συλλήψεων, κυρίως τον Δεκέμβριο του 2024 και τον Φεβρουάριο του 2025.