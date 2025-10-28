Γάζα: Αιματηροί ισραηλινοί βομβαρδισμοί μετά τη νέα ανάφλεξη

Σε βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας προχώρησαν ισραηλινά αεροσκάφη, στον απόηχο της εντολής του Μπενιαμίν Νετανιάχου για «σφοδρά πλήγματα», με το Ισραήλ να κατηγορεί τη Χαμάς για παραβίαση των όρων της εκεχειρίας.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές στον παλαιστινιακό θύλακα, κατά τις οποίες τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και τέσσερα τραυματίστηκαν.

Εντολή Νετανιάχου για «σφοδρά πλήγματα»

Νωρίτερα, το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να πραγματοποιήσει άμεσα σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα, επικαλούμενος παραβίαση της εκεχειρίας ως προς τη διαχείριση της διαδικασίας παράδοσης των σορών των ομήρων.

Λίγο αργότερα, ο υπουργός Αμυνας Ισραελ Κατς ανακοίνωσε ότι η Χαμάς επετέθη κατά των ισραηλινών δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας και αυτό «θα το πληρώσει ακριβά».

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς θα πληρώσει ακριβά την επίθεση κατά στρατιωτών της Τσαχάλ στη Γάζα και την παραβίαση της συμφωνίας για την παράδοση των σορών των ομήρων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κατς.

Η Χαμάς ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι δεν έχει σχέση με επίθεση κατά των ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα και ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.