Κόσμος

Βραζιλία: Πάνω από 60 οι νεκροί της αστυνομικής επιχείρησης κατά των ναρκωτικών στο Ρίο ντε Τζανέιρο

REUTERS/Aline Massuca

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί.

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι, ανάμεσά τους και τέσσερις αστυνομικοί, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της τεράστιας επιχείρησης της αρχών κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας.

Ο προηγούμενος απολογισμός των αρχών ανέβαζε σε 20 τους νεκρούς της φονικότερης, όπως εξελίχθηκε, αστυνομικής επιχείρησης κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτεία του Ρίο.

56 συλλήψεις

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο, Κλαούντιο Κάστρο, είχε ανακοινώσει ότι οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 56 συλλήψεις μέχρι στιγμής.

Χαρακτήρισε, δε, την επιχείρηση ως τη «μεγαλύτερη στην ιστορία» της πολιτείας του Ρίο.

