Η «θύελλα του αιώνα»: Ο τυφώνας Melissa σφυροκοπά τη Τζαμάκα

Ο τυφώνας Μelissa, «ένας από τους ισχυρότερους που έχει καταγραφεί ποτέ στον Ατλαντικό», έφθασε στη Τζαμάικα συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 300 χιλιομέτρων την ώρα.

«Εφτασε στην Τζαμάικα ως τυφώνας κατηγορίας πέντε», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC) στην τελευταία του ανακοίνωση.

«Είναι μια από τις πιο ισχυρές επελάσεις τυφώνων που έχουν καταγραφεί ποτέ στη λεκάνη του Ατλαντικού», προσθέτει το NHC.

Περίπου 1,5 εκατομμύριο Τζαμαϊκανοί- σε μια χώρα πληθυσμού 2,8 εκατομμυρίων ανθρώπων- αναμένεται να επηρεαστούν από τη «θύελλα του αιώνα» όπως έχει χαρακτηριστεί για τα δεδομένα της περιοχής.

Ο Melissa απειλεί με καταστροφικά κύματα καταιγίδων, πλημμύρες και κατολισθήσεις, καθώς αποτελεί τη χειρότερη καταιγίδα που έχει πλήξει το νησί της Καραϊβικής αυτόν τον αιώνα.

Meteorologist Matthew Cappucci flew into the eye of Hurricane Melissa, the Category 5 storm that is projected to hit Jamaica. “It was equal parts scientifically stunning and horrifying from a humanitarian standpoint,” he wrote, flying in one of two groups of hurricane hunters.… pic.twitter.com/MHTTx19WT7 — The Washington Post (@washingtonpost) October 28, 2025

Εκατοντάδες χιλιάδες Τζαμαϊκανοί είναι ήδη από χθες χωρίς ρεύμα καθώς ο τυφώνας πλησίαζε τις ακτές με σφοδρές ριπές ανέμου και καταρρακτώδεις βροχές.

Μία καταστροφική κατάσταση

«Είναι μια καταστροφική κατάσταση», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η ειδικός σε τροπικούς κυκλώνες του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, Αν-Κλερ Φοντάν. «Για την Τζαμάικα, σίγουρα θα είναι η καταιγίδα του αιώνα».

Αναμένονται κύματα ύψους έως και τεσσάρων μέτρων με τις βροχοπτώσεις να υπερβαίνουν τα 70 εκατοστά, προκαλώντας «καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις».