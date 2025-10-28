Γάζα: Το σκηνικό που εξόργισε το Ισραήλ – Γιατί έδωσε εντολή για «σφοδρά πλήγματα» ο Νετανιάχου (βίντεο)

Νέο σκηνικό ανάφλεξης γύρω από την εφαρμογή της εκεχειρίας στη Γάζα φαίνεται να πυροδοτεί η καταγγελία του Ισραήλ πως η Χαμάς «σκηνοθέτησε» την εύρεση σορού Ισραηλινού ομήρου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή για «σφοδρά πλήγματα» στη Γάζα, κατηγορώντας τη Χαμάς για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Λίγο πριν την ανακοίνωση, το Ισραήλ δήλωσε ότι η Χαμάς άνοιξε πυρ εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στη νότια Γάζα.

Καταγγελία Ισραήλ πως η Χαμάς παρέδωσε μέρος λειψάνων ομήρου του οποίου η σορός είχε ανακτηθεί από το 2023

Βάσει της καταγγελίας του Ισραήλ, ένα φέρετρο που παρέδωσε τη Δευτέρα βράδυ η Χαμάς στις ισραηλινές αρχές περιείχε λείψανα του Όφιρ Τζαρφατί — ενός ομήρου που, σύμφωνα με το Ισραήλ, είχε βρεθεί και μεταφερθεί από τον στρατό ήδη την 1η Δεκεμβρίου 2023. Η εξέλιξη πυροδότησε νέα ένταση γύρω από την εφαρμογή της εκεχειρίας.

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν πως τα υποβληθέντα στους διαμεσολαβητές λείψανα αντιστοιχούν σε μέρος του σώματος του Τζαρφατί — ο οποίος είχε απαχθεί από το μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023 και είχε ανακηρυχθεί νεκρός τον επόμενο μήνα.

Ο στρατός του Ισραήλ είχε ανακτήσει τότε το άψυχο σώμα στο έδαφος της Γάζας και το είχε επιστρέψει για ταφή στο Ισραήλ.

Η οικογένεια του Τζαρφατί ενημερώθηκε από στρατιωτικούς εκπροσώπους το πρωί της Τρίτης ότι επιπλέον υπολείμματα του σώματός του επέστρεψαν από τη Χαμάς — πληροφορία που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το ψυχολογικό βάρος της οικογένειας.

«Μια πληγή που ξανανοίγει», έγραψαν σε ανακοίνωσή τους, περιγράφοντας την οδύνη και τον εξοστρακισμό της ελπίδας.

Το σκηνικό που εξόργισε το Ισραήλ (βίντεο)

Ισραηλινές πηγές κατήγγειλαν ότι η παράδοση των λειψάνων συνοδεύτηκε από ένα σκηνικό που είχε στήσει η Χαμάς: σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, μηχανήματα έσκαψαν μία τρύπα στην ανατολική πλευρά της πόλης της Γάζας, τοποθέτησαν εκεί τα λείψανα και προσποιήθηκαν την «ανακάλυψή» τους ενώπιον του Ερυθρού Σταυρού.

Πηγές του στρατού του Ισραήλ ανέφεραν πως το περιστατικό καταγράφηκε από στρατιωτικό drone και έδωσαν στη δημοσιότητα το βίντεο που ακολουθεί:

Hamas are lying about our hostages and here’s the proof: Yesterday, Hamas terrorists were filmed removing body remains from a prepared structure and re-burying them nearby, before summoning Red Cross representatives to stage a false “discovery” for photographers. Despite… pic.twitter.com/c9CkJo3msW — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2025

Το γραφείο του Νετανιάχου χαρακτήρισε την κίνηση «σαφή παραβίαση της συμφωνίας», αφού σύμφωνα με τους όρους της διαπραγμάτευσης η Χαμάς όφειλε να παραδώσει όλες τις σορούς των νεκρών ομήρων που ακόμα κατέχει.

Νωρίτερα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι στις 20:00 ώρα Ελλάδος θα παραδώσει τα λείψανα ενός ακόμη Ισραηλινού ομήρου που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας. Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ είπαν ότι τα λείψανα «βρέθηκαν πρόσφατα σε μια σήραγγα στη Λωρίδα της Γάζας».

Υπάρχουν ακόμη 13 σοροί ομήρων στη Γάζα. Βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, κατά την πρώτη φάση η Χαμάς απελευθέρωσε στις 13 Οκτωβρίου το σύνολο των 20 ζωντανών ομήρων που κρατούσε στη Γάζα. Όφειλε επίσης να έχει παραδώσει τις σορούς 28 ομήρων, από τις οποίες έχει παραδώσει 15 μέχρι σήμερα με το επιχείρημα ότι υπάρχουν δυσκολίες για την ανεύρεσή τους κάτω από τα ερείπια που έχει προκαλέσει η ισραηλινή επίθεση στον παλαιστινιακό θύλακα.