Γάζα: Εντολή Νετανιάχου για «σφοδρά πλήγματα» – Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς για παραβίαση της εκεχειρίας

Κόσμος

REUTERS/Stringer

Εντολή για «σφοδρά πλήγματα» στη Λωρίδα της Γάζας έδωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς για παραβίαση της εκεχειρίας.

Το κείμενο ανανεώνεται…

