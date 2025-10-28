Logo Image

Βραζιλία: 18 νεκροί σε αστυνομική επιχείρηση κατά των ναρκωτικών στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Κόσμος

Βραζιλία: 18 νεκροί σε αστυνομική επιχείρηση κατά των ναρκωτικών στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Φωτ. αρχείου: REUTERS/Angela Ponce

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έχασαν τη ζωή τους και ορισμένοι αστυνομικοί - Ο αριθμός των νεκρών αστυνομικών δεν έχει γίνει γνωστός επί του παρόντος

Τουλάχιστον 18 ύποπτοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ευρείας επιχείρησης των βραζιλιάνικων αρχών, στην οποία συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί, εναντίον εμπόρων ναρκωτικών στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έχασαν τη ζωή τους και ορισμένοι αστυνομικοί. Ο αριθμός των νεκρών αστυνομικών δεν έχει γίνει γνωστός επί του παρόντος.

56 συλλήψεις

«Μέχρι στιγμής, έχουμε 56 συλλήψεις και 18 εγκληματίες εξουδετερώθηκαν», δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο, Κλαούντιο Κάστρο, σε συνέντευξη Τύπου.

Χαρακτήρισε την επιχείρηση ως τη «μεγαλύτερη στην ιστορία» αυτής της νοτιοανατολικής πολιτείας.

«Δυστυχώς, υπάρχουν και νεκροί αστυνομικοί», πρόσθεσε ο κυβερνήτης, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube