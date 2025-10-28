Βραζιλία: 18 νεκροί σε αστυνομική επιχείρηση κατά των ναρκωτικών στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Τουλάχιστον 18 ύποπτοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ευρείας επιχείρησης των βραζιλιάνικων αρχών, στην οποία συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί, εναντίον εμπόρων ναρκωτικών στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έχασαν τη ζωή τους και ορισμένοι αστυνομικοί. Ο αριθμός των νεκρών αστυνομικών δεν έχει γίνει γνωστός επί του παρόντος.

56 συλλήψεις

«Μέχρι στιγμής, έχουμε 56 συλλήψεις και 18 εγκληματίες εξουδετερώθηκαν», δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο, Κλαούντιο Κάστρο, σε συνέντευξη Τύπου.

Χαρακτήρισε την επιχείρηση ως τη «μεγαλύτερη στην ιστορία» αυτής της νοτιοανατολικής πολιτείας.

«Δυστυχώς, υπάρχουν και νεκροί αστυνομικοί», πρόσθεσε ο κυβερνήτης, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους.