Ρωσία: 18χρονη μουσικός κρίθηκε ένοχη για «δυσφήμιση» του στρατού

Ένοχη για «δυσφήμιση» του ρωσικού στρατού κρίθηκε μια 18χρονη Ρωσίδα, η οποία παίζει μουσική στον δρόμο.

Η 18χρονη φυλακίστηκε για σχεδόν δύο εβδομάδες στις αρχές του μήνα επειδή ερμήνευσε ένα απαγορευμένο τραγούδι κατά του Κρεμλίνου, ενώ της επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ρουβλίων (369 δολαρίων), σύμφωνα με το Reuters.

Η Ντιάνα Λογκινόβα, φοιτήτρια Μουσικής η οποία δραστηριοποιείται επαγγελματικά με το ψευδώνυμο Ναόκο μαζί με το συγκρότημά της, Stoptime, συνελήφθη στις 15 Οκτωβρίου, όταν έγινε viral στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που την εμφάνιζε να ερμηνεύει τραγούδι του εξόριστου Ρώσου ράπερ Noize MC.

Η Λογκινόβα εξέτισε ποινή φυλάκισης 13 ημερών γιατί διοργάνωσε συγκέντρωση που εμπόδισε την πρόσβαση στο μετρό για το κοινό, ένα διοικητικό και όχι ποινικό αδίκημα.

Επίσης δύο μέλη του συγκροτήματός της εξέτισαν ποινές φυλάκισης μικρής διάρκειας.

Όταν εξέτισε την ποινή της οι αρχές της επέβαλαν την επιπλέον διοικητική ποινή για «δυσφήμιση» του ρωσικού στρατού σε σχέση με μια δημόσια εμφάνισή της όπου τραγούδησε ένα άλλο τραγούδι.

Σύμφωνα με ανταποκριτή του Reuters, η Λογκινόβα δεν αφέθηκε ελεύθερη μετά τη σημερινή δικαστική απόφαση στην Αγία Πετρούπολη. Αντίθετα, αξιωματικοί του υπουργείου Εσωτερικών την συνόδευσαν από το δικαστήριο με πολιτικό όχημα.