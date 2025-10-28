Ζελένσκι: Σχέδιο για κατάπαυση πυρός από Ευρωπαίους και Ουκρανούς στα τέλη της εβδομάδας

Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματιούχοι θα έχουν στα τέλη της εβδομάδας συνάντηση προκειμένου να καθορίσουν τις «λεπτομέρειες ενός σχεδίου για κατάπαυση πυρός» στον πόλεμο της Ουκρανίας, δήλωσε πριν από λίγο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Δεν είναι ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου. Πρώτα απ ‘όλα, χρειάζεται εκεχειρία», είπε ο Ζελένσκι σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης.

«Είναι είναι ένα σχέδιο για έναρξη διπλωματικών εργασιών… Οι σύμβουλοί μας θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες, συμφωνήσαμε την Παρασκευή ή το Σάββατο. Θα συζητήσουν τις λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου» τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ζελένσκι: Έτοιμο το Κίεβο για ειρηνευτικές συνομιλίες αλλά δεν θα παραχωρήσει εδάφη

Νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για ειρηνευτικές συνομιλίες οπουδήποτε εκτός από τη Ρωσία και την Λευκορωσία, εάν αυτές οι συνομιλίες τερματίσουν τον πόλεμο, αλλά ότι οι δυνάμεις του «δεν θα κάνουν βήματα πίσω» στο πεδίο της μάχης για να παραχωρήσουν εδάφη.

Τραμπ: Ο Πούτιν θα έπρεπε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία αντί να δοκιμάζει πυραύλους

Τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ανάρμοστη» την ανακοίνωση του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν για τη δοκιμή του Burevestnik, του νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ, που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή.

«Είναι ανάρμοστο για τον Πούτιν να το λέει αυτό. Θα έπρεπε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Την Κυριακή, ο Πούτιν ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών του πυραύλου Burevestnik, ο οποίος, όπως είπε, έχει απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης.

«Είναι ένα μοναδικό όπλο που κανείς άλλος στον κόσμο δεν έχει», δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι οι «κρίσιμες δοκιμές» του έχουν ολοκληρωθεί και θα ξεκινήσουν εργασίες για το τελικό στάδιο πριν από την ανάπτυξη των πυραύλων. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, ο πύραυλος είναι «ανίκητος».