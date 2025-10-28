Logo Image

ΗΠΑ: 14 νεκροί σε 3 επιδρομές κατά υπόπτων για μεταφορά ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό (βίντεο)

Κόσμος

Screenshot: X/ @SecWar

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ανακοινώθηκαν πολλαπλές επιδρομές σε μία μόνο ημέρα

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ ανακοίνωσε ότι ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε τρεις επιδρομές τη Δευτέρα στα ύδατα του ανατολικού Ειρηνικού εναντίον σκαφών που ήταν ύποπτα για μεταφορά ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, 14 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ διασώθηκε ένας από τους επιβαίνοντες στα σκάφη.

Πρώτη φορά 3 επιδρομές σε 1 ημέρα

Η ανακοίνωση Χέγκσεθ σηματοδοτεί μια συνεχιζόμενη κλιμάκωση του ρυθμού των επιθέσεων, οι οποίες ξεκίνησαν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ανακοινώθηκαν πολλαπλές επιδρομές σε μία μόνο ημέρα, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι μεξικανικές αρχές έρευνας και διάσωσης «ανέλαβαν την ευθύνη για τον συντονισμό της διάσωσης» του μοναδικού επιζώντος. Αδιευκρίνιστο παραμένει αν αυτό το άτομο θα εκδοθεί από τις αρχές του Μεξικού στις ΗΠΑ.

Σε επιδρομή τις προηγούμενες ημέρες, μετά από την οποία βρέθηκαν δύο επιζώντες, ο αμερικανικός στρατός προχώρησε στη διάσωσή τους και τους επαναπάτρισε στην Κολομβία και τον Ισημερινό.

Βίντεο

Ο Χέγκσεθ δημοσίευσε βίντεο από τις επιδρομές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα πλάνα διακρίνονται δύο βάρκες να κινούνται με ταχύτητα μέσα στο νερό. Η μία φαίνεται να είναι φορτωμένη με μεγάλη ποσότητα δεμάτων. Και οι δύο ξαφνικά εκρήγνυνται και τυλίγονται στις φλόγες.

Η τρίτη επιδρομή φαίνεται να διεξήχθη σε δύο βάρκες που ήταν ακίνητες στο νερό, η μία δίπλα στην άλλη. Φαίνονται να είναι σε μεγάλο βαθμό άδειες, με τουλάχιστον δύο άτομα να κινούνται προτού σημειωθεί μία έκρηξη.

