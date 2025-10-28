Η Χαμάς παρέδωσε μέρος λειψάνων ομήρου του οποίου η σορός είχε ανακτηθεί από το 2023 – Η οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ

Ένα φέρετρο που παρέδωσε τη Δευτέρα βράδυ η Χαμάς στις ισραηλινές αρχές περιείχε μερικά λείψανα του Όφιρ Τζαρφατί — ενός ομήρου που, σύμφωνα με το Ισραήλ, είχε βρεθεί και μεταφερθεί από τον στρατό ήδη την 1η Δεκεμβρίου 2023.

Η εξέλιξη πυροδότησε νέα ένταση γύρω από την εφαρμογή της τμηματικής εκεχειρίας και έφερε στο προσκήνιο την κατηγορία ότι η Χαμάς προσπαθεί να υπονομεύσει τη συμφωνία με προσποιητές «ανακαλύψεις».

Η υπόθεση Τζαρφατί

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν πως τα υποβληθέντα στους διαμεσολαβητές λείψανα αντιστοιχούν σε μέρος του σώματος του Τζαρφατί — ο οποίος είχε απαχθεί από το μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023 και είχε ανακηρυχθεί νεκρός τον επόμενο μήνα.

Η στρατιωτική διοίκηση είχε ανακτήσει τότε το άψυχο σώμα στο έδαφος της Γάζας και το είχε επιστρέψει για ταφή στο Ισραήλ.

Η οικογένεια του Τζαρφατί ενημερώθηκε από στρατιωτικούς εκπροσώπους το πρωί της Τρίτης ότι επιπλέον υπολείμματα του σώματός του επέστρεψαν από τη Χαμάς — πληροφορία που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το ψυχολογικό βάρος της οικογένειας.

«Μια πληγή που ξανανοίγει», έγραψαν σε ανακοίνωσή τους, περιγράφοντας την οδύνη και τον εξοστρακισμό της ελπίδας.

Κατηγορία για «στήσιμο» της παράδοσης

Ισραηλινές πηγές κατήγγειλαν ότι η παράδοση των λειψάνων συνοδεύτηκε από ένα σκηνικό που είχε στήσει η Χαμάς: σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, μαζικά εκσκαπτικά μηχανήματα έσκαψαν μία τρύπα στην ανατολική πλευρά της πόλης της Γάζας, τοποθέτησαν εκεί τα υπολείμματα και προσποιήθηκαν την «ανακάλυψή» τους ενώπιον του Ερυθρού Σταυρού.

Πηγές του στρατού αναφέρουν πως το περιστατικό καταγράφηκε από στρατιωτικό drone — υλικό που δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αλλά φέρεται πως προβλήθηκε στην οικογένεια. Η οικογένεια του Τζαρφατί δήλωσε ότι είδε το βίντεο και μίλησε για «απάνθρωπη χειραγώγηση».

Το γραφείο του Πρωθυπουργού χαρακτήρισε την κίνηση «σαφή παραβίαση της συμφωνίας», αφού σύμφωνα με τους όρους της διαπραγμάτευσης η Χαμάς όφειλε να παραδώσει όλα τα σώματα των νεκρών ομήρων που ακόμα κατέχει.

Η «Κίτρινη Γραμμή» και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για να συζητήσει τα «βήματα απάντησης».

Στο τραπέζι βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η ιδέα να μετακινηθεί η λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή» — το όριο που χωρίζει τη βόρεια από τη νότια ζώνη της Γάζας — έτσι ώστε ο στρατός να αναλάβει πρακτικά ευρύτερο έλεγχο εδάφους, ως μέσο πίεσης προς τη Χαμάς να παραδώσει περισσότερα στοιχεία και σώματα.

Από το πολιτικό φάσμα ακούστηκαν φωνές που ζητούν πιο δραστικές ενέργειες. Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γβίρ κάλεσε σε «καταστροφή της Χαμάς», ενώ ο υπουργός Οικονομικών Μπεζάλελ Σμότριχ πρότεινε την επανεξέταση των όρων της ανταλλαγής ομήρων — συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής ανασύλληψης ορισμένων από τους απελευθερωθέντες κρατουμένους που είχαν ανταλλαγεί ως μέρος της συμφωνίας.

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων απαίτησε επίσης συνάντηση με τον πρωθυπουργό, καλώντας το κράτος να «δρα αποφασιστικά» και να μην παραμείνει δεσμευμένο στα στάδια της συμφωνίας όταν, όπως τόνισαν, η άλλη πλευρά την παραβιάζει.

Πόνος των οικογενειών, πολιτικός λογαριασμός

Οι οικογένειες των ομήρων και των δολοφονηθέντων βιώνουν εκ νέου τραυματική εμπειρία — δεν αφορά μόνο την πολιτική και στρατιωτική σκακιέρα, αλλά την ανθρώπινη διάσταση του πένθους και της αβεβαιότητας.

Σε επίπεδο πολιτικής, η υπόθεση αναζωπυρώνει το αίτημα για σκληρή γραμμή έναντι της Χαμάς και εγείρει ερωτήματα για την αξιοπιστία της διαδικασίας μεσολάβησης που υποστήριξαν διεθνείς εταίροι.

Αν η κυβέρνηση προχωρήσει σε περιορισμούς ή επαναπροσαρμογές της συμφωνίας, το επόμενο διάστημα αναμένεται να δοκιμάσει περαιτέρω την εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα σε πίεση για ειρήνη και στην απαίτηση ανταπόδοσης.

