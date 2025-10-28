«Εγώ το έκανα»: Ένοχος δήλωσε ο άνδρας που κατηγορείται για την δολοφονία του Σίνζο Άμπε στην Ιαπωνία

Ένοχος δήλωσε ο άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε, η οποία είχε συγκλονίσει τη διεθνή κοινή γνώμη.

Ο άνδρας που πυροβόλησε και σκότωσε τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε δήλωσε σήμερα ένοχος στην έναρξη της δίκης του για φόνο,

Τρία χρόνια μετά την επίθεση ξεκίνησε η δίκη του κατηγορούμενου Τετσούγια Γιαμαγκάμι, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε τον πρώην πρωθυπουργό με αυτοσχέδιο όπλο σε προεκλογική συγκέντρωση στις 8 Ιουλίου 2022 στη Νάρα (δυτικά). Διώκεται για φόνο εκ προμελέτης και παραβίαση της νομοθεσίας για το έλεγχο των όπλων.

Η έναρξη της δίκης συμπίπτει χρονικά με την επίσκεψη στην Ιαπωνία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε σήμερα εγκάρδια συνάντηση με την νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι.

«Εγώ το έκανα»

«Είναι όλα αλήθεια, εγώ το έκανα», δήλωσε ο Γιαμαγκάμι μετά την ανάγνωση του κατηγορητηρίου. Λίγο νωρίτερα είχε εισέλθει στην αίθουσα του δικαστηρίου στη Νάρα, φορώντας ένα μαύρο μπλουζάκι ενώ συνοδευόταν από τέσσερις φρουρούς ασφαλείας.

Εάν κριθεί ένοχος για φόνο, ο Γιαμαγκάμι κινδυνεύει να καταδικαστεί σε βαριά ποινή κάθειρξης. Η θανατική ποινή προβλέπεται στην Ιαπωνία, αλλά συνήθως επιβάλλεται σε περιπτώσεις με περισσότερα θύματα.

Η ετυμηγορία αναμένεται τον Ιανουάριο.

Η επίθεση

Ο Γιαμαγκάμι χρησιμοποίησε ένα αυτοσχέδιο όπλο για να πυροβολήσει τον Άμπε κατά τη διάρκεια μιας πολιτικής προεκλογικής εκδήλωσης στην πόλη Νάρα το 2022.

Ο Άμπε -ο οποίος ήταν γνωστός για την επιθετική εξωτερική πολιτική του και μια χαρακτηριστική οικονομική στρατηγική- χτυπήθηκε αρκετές φορές και πέθανε στο νοσοκομείο αργότερα την ίδια ημέρα, προκαλώντας σοκ σε μια χώρα όπου τα εγκλήματα με όπλα είναι σπάνια.