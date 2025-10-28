Κένυα: Συντριβή μικρού αεροσκάφους που μετέφερε 12 άτομα

Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα στην Κένυα, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας (KCAA).

Όπως έγινε γνωστό, το αεροσκάφος μετέφερε 12 άτομα, ωστόσο, δεν υπάρχουν άλλες πληροοφορίες για τους επιβαίνοντες.

Το αεροπλάνο εκτελούσε πτήση από την παραθαλάσσια πόλη Ντιάνι προς θέρετρο στο Εθνικό Πάρκο Μασάι-Μάρα, όταν συνετρίβη γύρω στις 5:30 π.μ. (τοπική ώρα, 7:30 ώρα Ελλάδας).

«Το αεροπλάνο μετέφερε 12 άτομα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο Χ η KCAA, χωρίς να παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες. Υπηρεσίες της κυβέρνησης έχουν μεταβεί στο σημείο για να εξακριβώσουν τα αίτια της συντριβής, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τα δυστυχήματα με μικρά αεροσκάφη είναι συχνά σε αυτή τη χώρα της Ανατολικής Αφρικής.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ – AFP – Reuters