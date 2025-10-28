Ζελένσκι: Έτοιμο το Κίεβο για ειρηνευτικές συνομιλίες αλλά δεν θα παραχωρήσει εδάφη

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για ειρηνευτικές συνομιλίες οπουδήποτε εκτός από τη Ρωσία και την Λευκορωσία, εάν αυτές οι συνομιλίες βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι οι δυνάμεις του δεν θα «κάνουν κανένα βήμα πίσω» στο πεδίο της μάχης για να παραχωρήσουν εδάφη.

Σε σχόλιά του σε δημοσιογράφους που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, ο Ζελένσκι κάλεσε επίσης τους Αμερικανούς βουλευτές να ψηφίσουν αυστηρότερες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

Πρόσθεσε επίσης ότι το Κίεβο θα χρειαστεί σταθερή χρηματοδότηση από τους Ευρωπαίους συμμάχους του για άλλα δύο ή τρία χρόνια.