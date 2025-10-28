Τα «κέρδη» από τα Eurofighter και η ήττα της Ευρωπαϊκής δημοκρατίας

Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ ανακοίνωσε ότι η Αγκυρα θα αγοράσει συνολικά 44 μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon: 20 καινούργια από το Ηνωμένο Βασίλειο, 12 μεταχειρισμένα από το Κατάρ και άλλα 12 από το Ομάν ενώ υπάρχει και δικαίωμα προαίρεσης (Option) για άλλα 40.

Σύμφωνα με τον Γκιουλέρ, τα αεροσκάφη αυτά έχουν προγραμματιστεί να φτάσουν στην Τουρκία στις αρχές του 2026.

Οι ανακοινώσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας ακολούθησαν τη συμφωνία που υπέγραψε χθες στην Αγκυρα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αν και δεν έχουν δημοσιευτεί επίσημα στοιχεία, το συνολικό κόστος της τουρκικής «αγοράς του αιώνα» υπερβαίνει ενδεχομένως τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια.

Κάπου 11 δισεκατομμύρια θα πληρώσει η Τουρκία στη Βρετανία και 2-3 δισ. για τα μεταχειρισμένα αεροσκάφη που θα αγοραστούν από το Κατάρ και το Ομάν.

Ο Ερντογάν επισκέφθηκε πρόσφατα τις δύο χώρες για τον σκοπό αυτό. Σύμφωνα με τουρκική πηγή ασφαλείας που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο , δύο Eurofighter βρίσκονται ήδη στην Τουρκία.

Αραβικά μέσα ενημέρωσης γράφουν επίσης ότι το «πακέτο» θα περιλαμβάνει και πυραύλους Meteor και IRIS-Ts, που θα εφοδιάζονται τα Eurofighters.

«Παρόλο που το ζήτημα της επιστροφής στο πρόγραμμα F-35 ήταν επίσης στην ημερήσια διάταξη κατά τη συνάντηση του Ερντογάν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου, η Άγκυρα εφάρμοσε αυτόν τον τύπο, ο οποίος προφανώς βρισκόταν σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό, λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία ταχείας υπέρβασης των εμποδίων του Κογκρέσου στην αγορά τόσο του F-35 όσο και του νέου μοντέλου F-16», εξηγεί η ιστοσελίδα Yetkinreport του γνωστού Τούρκου δημοσιογράφου, Μουράτ Γετκίν.

Ο ρόλος της Βρετανίας

Η Βρετανία είναι μία από τις τέσσερις συνεργαζόμενες κατασκευάστριες χώρες του Eurofighter Typhoon, ενός από τα καλύτερα αλλά πιο ακριβά, μαχητικά αεροσκάφη 4ης και 5ης γενιάς.

Οι άλλες χώρες είναι η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία, αλλά ο βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ διαπραγματεύτηκε με την Τουρκία εκ μέρους της κοινοπραξίας για το αεροσκάφος.

«Η Τουρκία είναι ζωτικής σημασίας για τη νοτιοανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ και ως εκ τούτου στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στον Πούτιν ότι το ΝΑΤΟ είναι ισχυρότερο από ποτέ», δήλωσε ο Στάρμερ σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

Τα Eurofighters προορίζονται να ενισχύσουν το αποτρεπτικό δυναμικό του ΝΑΤΟ «σε μια βασική περιοχή», γεφυρώνοντας παράλληλα το χάσμα μέχρι η Τουρκία να αποκτήσει το δικό της μαχητικό αεροσκάφος KAAN σε λειτουργία. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι αυτό δεν θα συμβεί πριν από το 2030.

Ο Στάρμερ υπερηφανεύθηκε επίσης ότι με την τουρκική αγορά , θα σωθούν 20.000 ειδικευμένοι εργαζόμενοι στη βιομηχανία όπλων του Ηνωμένου Βασιλείου, από την ανεργία.

Το τουρκικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NTV ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα δώσει προτεραιότητα στην παραγγελία της Άγκυρας παραδίδοντας αεροσκάφη που κατασκευάζονται αυτήν τη στιγμή για λογαριασμό της RAF.

Το τουρκικό δίκτυο πρόσθεσε ότι η Άγκυρα και το Λονδίνο πρέπει επίσης να συνάψουν ξεχωριστή συμφωνία συντήρησης και εκσυγχρονισμού που θα καλύπτει τα μεταχειρισμένα αεροσκάφη Eurofighter που η Τουρκία σκοπεύει να αγοράσει από το Κατάρ και το Ομάν .

Η προτεραιότητα της Ευρώπης για την Τουρκία έχει αλλάξει

Όχι μόνο το Eurofighter, αλλά και ο πιθανός ρόλος της Τουρκίας στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας (SAFE) θα βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης του Γερμανού Καγκελάριου με τον Πρόεδρο Ερντογάν, την Πέμπτη στην Άγκυρα

Η Γερμανία ήταν το τελευταίο από τα μέλη της κοινοπραξίας που έδωσε την έγκρισή της, με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να μεταβαίνει στην Αγκυρα για να υπογράψει επίσης τη συμφωνία.

Το Βερολίνο άλλωστε, είχε ανακοινώσει στις 25 Ιουλίου ότι είχε εγκρίνει την πώληση 40 αεροσκαφών Eurofighter Typhoon στην Τουρκία.

Η Γερμανία, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο δεν είναι πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλει η Τουρκία να συμμετάσχει στο σύστημα SAFE που παρέχει φθηνά δάνεια υπό προϋποθέσεις και σε χώρες εκτός ΕΕ για την «αμυντική θωράκιση» της Ευρώπης.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει πώς δεν θα συναινέσει στη συμμετοχή της Τουρκίας αν η Αγκυρα δεν άρει το casus belli . «Αλλά οι πιέσεις που θα ασκηθούν στην Αθήνα από το Βερολίνο θα είναι τρομακτικές και μένει να φανεί η αντίδραση της Ελλάδας», τονίζουν στη Ναυτεμπορική, Ευρωπαίοι διπλωμάτες.

«Η άφιξη των ηγετών της Βρετανίας και της Γερμανίας στην Άγκυρα εντός δύο ημερών για να συζητήσουν επικερδείς αμυντικές και ενεργειακές συμφωνίες, καταδεικνύει μια μετατόπιση στις ευρωπαϊκές προοπτικές για την Τουρκία»προσθέτουν.

Από τη μία πλευρά, η αντιπολίτευση στην Τουρκίας, προσπαθεί να εξασφαλίσει την στήριξη της Ευρώπης στον αγώνα για τη δημοκρατία , αλλά φαίνεται ότι το «κέρδος» είναι η κινητήρια δύναμη στις επιλογές των Ευρωπαίων ηγετών.

Τι κι αν ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου παραμένει στις φυλακές εδώ και έξι μήνες και πρόσφατα μάλιστα κατηγορήθηκε για «κατασκοπεία» σε βάρος του Ηνωμένου Βασιλείου!

Ερωτηθείς εάν η συνεχιζόμενη φυλάκιση του Ιμάμογλου θα έπαιζε ρόλο στην επίσκεψη Μερτς στην Αγκυρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μέγιερ δήλωσε: «Δεν θέλω να προδικάσω αυτή τη συζήτηση».

Τα δημοκρατικά αντανακλαστικά της Ευρώπης έχουν χαθεί προ πολλού άλλωστε, όταν οι ηγέτες της κλείνουν τα μάτια στη συνεχιζόμενη στρατιωτική κατοχή της βόρειας Κύπρου από την Τουρκία!

Ο ρόλος του Ερντογάν στις κρίσεις Ρωσίας-Ουκρανίας και Ισραήλ-Χαμάς και η αναβάθμιση της Τουρκίας από τον πρόεδρο Τραμπ σε «εγγυήτρια» δύναμη στη μεταπολεμική Γάζα, έχει κάνει τους Ευρωπαίους ηγέτες να υποκλίνονται στην αυλή του «Σουλτάνου».

«Η Ευρώπη έχει χάσει το προηγούμενο ενδιαφέρον της για τον αγώνα της Τουρκίας για δικαιοσύνη και δημοκρατία», τονίζουν πικρόχολα Ευρωπαίοι διπλωμάτες.