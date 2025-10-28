Ιταλία: Γιατί ανοίγει ξανά μετά από 45 χρόνια η πιο γνωστή υπόθεση δολοφονίας της μαφίας

Ήταν πρωί Κυριακής του 1980 όταν ο Πιερσάντι Ματαρέλα, τότε πρόεδρος της Περιφέρειας της Σικελίας δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του στο Παλέρμο, καθώς πήγαινε στη λειτουργία.

Ο Πιερσάντι Ματαρέλα, αδερφός του σημερινού Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας, ήταν ένας πολιτικός αποφασισμένος να εξαλείψει τη διαφθορά στην καρδιά της διοίκησης της Σικελίας, όπου «βασίλευε» η Κόζα Νόστρα.

Μόλις είχε μπει στο Fiat 132 του με τη σύζυγό του, Ίρμα, και την κόρη τους, Μαρία, όταν ένας δολοφόνος πλησίασε το παράθυρο του οδηγού και πυροβόλησε έξι φορές από κοντινή απόσταση.

Αν και οι πρώτες ενδείξεις υποδείκνυαν λανθασμένα ακροδεξιούς τρομοκράτες, οι εισαγγελείς τελικά καταδίκσαν για την υπόθεση αρκετά μεγάλια κεφάλια της Κόζα Νόστρα. Ανάμεσά τους ο Μικέλε «του Πάπα» Γκρέκο και ο Τότο Ρίινα, με το παρατσούκλι «το Θηρίο». Η ταυτότητα του δράστη, ωστόσο, δεν εξακριβώθηκε ποτέ.

Το «χαμένο» γάντι

Σήμερα, 45 χρόνια αργότερα, η υπόθεση ανοίγει ξανά στην Ιταλία, καθώς ο πρώην αστυνομικός Φίλιππο Πιριτόρε, τότε αξιωματικός της Σκόντρα Μόμπιλε του Παλέρμο, τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με την κατηγορία της παραποίησης και απόκρυψης στοιχείων σχετικά με τη δολοφονία του Πιερσάντι Ματαρέλα.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Πιριτόρε «δήλωσε ψευδώς και απέκρυψε πληροφορίες» σχετικά με το γάντι που ο δολοφόνος άφησε στο αυτοκίνητο διαφυγής, ένα κρίσιμο τεκμήριο που τότε χαρακτηρίστηκε «ιδιαιτέρως σημαντικό» από τον υπουργό Εσωτερικών της εποχής, Βιρτζίνιο Ρονιόνι. Το γάντι, που θα μπορούσε να οδηγήσει στους δράστες μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων ή ιχνών, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς, εκτροχιάζοντας την έρευνα για δεκαετίες.

Τα αρχεία της υπόθεσης δείχνουν ότι ο Πιριτόρε έγραψε ένα σημείωμα ισχυριζόμενος ότι το γάντι είχε παραδοθεί στον υπάλληλο ενός αστυνομικού εγκληματολογικού εμπειρογνώμονα ονόματι Τζουζέπε Ντι Νατάλε την επόμενη μέρα της δολοφονίας. Ο Πιριτόρε επανέλαβε τα ίδια όταν ανακρίθηκε από τους ερευνητές το περασμένο φθινόπωρο.

Ωστόσο, τόσο ο Ντι Νατάλε όσο και ο Πιέτρο Γκράσο – ο πρώην δικαστής που ηγήθηκε της έρευνας για τον θάνατο του Ματαρέλα, ο οποίος αργότερα έγινε πρόεδρος της Γερουσίας – αρνήθηκαν ότι είδαν ποτέ το γάντι.

Ο Πιριτόρε ισχυρίστηκε επίσης ότι ενημέρωσε αμέσως τον Μπρούνο Κοντράδα, τον πρώην επικεφαλής της μονάδας δίωξης εγκληματικότητας του Παλέρμο, ο οποίος αργότερα ανήλθε στη θέση του αναπληρωτή αρχηγού της μυστικής υπηρεσίας της Ιταλίας. Ο Κοντράδα, σήμερα 94 ετών, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Adnkronos: «Στα 45 χρόνια από τη δολοφονία του Πιερσάντι Ματαρέλα, δεν έχω ξανακούσει για αυτό το γάντι».

Ο ίδιος ο Κοντραδά καταδικάστηκε σε δεκαετή φυλάκιση για συμπαιγνία με τη μαφία. Του δόθηκε χάρη αφού εξέτισε την ποινή του, κατόπιν παρέμβασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο Πιριτόρε συνελήφθη την Παρασκευή, αφού οι δικαστές χαρακτήρισαν την εκδοχή του για τα γεγονότα ως «σίγουρα και αναμφισβήτητα ψευδή».

Η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει ερωτήματα σχετικά με το πόσο βαθιά διείσδυσε η μαφία στο ιταλικό κράτος για να προστατεύσει το σύστημά της.