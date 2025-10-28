Ο τυφώνας Melissa, ο πιο ισχυρός του κόσμου, σαρώνει την Καραϊβική – «Κανείς δεν έχει ζήσει κάτι παρόμοιο» (βίντεο, φωτογραφίες)

Ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει καταγραφεί φέτος στον πλανήτη —και ο σφοδρότερος που έχει πλήξει ποτέ την Τζαμάικα— πλησιάζει απειλητικά το νησί.

Ο τυφώνας Melissa, που αναβαθμίστηκε σε κατηγορίας 5 από το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ, σαρώνει το βορειοανατολικό τμήμα της Καραϊβικής, προκαλώντας ήδη θύματα και εκτεταμένες ζημιές.

Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Τζαμάικα, ενώ ακόμη τέσσερις νεκροί έχουν αναφερθεί σε Αϊτή και Δομινικανή Δημοκρατία, σύμφωνα με το BBC.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι άνεμοί του φτάνουν τα 175 μίλια την ώρα (290 χλμ/ώρα) και συνοδεύονται από βροχοπτώσεις έως 101 εκατοστά —ποσότητες πρωτοφανείς για την περιοχή.

We are witnessing some of the most jaw-dropping hurricane satellite imagery ever recorded in the Atlantic. Category 5 Hurricane Melissa is stalled off Jamaica with near-perfect structure and a crystal-clear eye. pic.twitter.com/Cu6tgJRFmL — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) October 28, 2025

Υποχρεωτικές εκκενώσεις, σχολεία και αεροδρόμια κλειστά

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, διέταξε την υποχρεωτική εκκένωση των παράκτιων και χαμηλών περιοχών, προειδοποιώντας ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε ένα «ιστορικό» φαινόμενο.

Όλα τα δημόσια σχολεία έχουν μεταφερθεί σε διαδικτυακή λειτουργία, ενώ τα δύο διεθνή αεροδρόμια, το Norman Manley στο Κίνγκστον και το Sangster στο Μοντέγκο Μπέι, ανέστειλαν όλες τις πτήσεις.

«Καλούμε τους πολίτες να πάρουν πολύ σοβαρά τις οδηγίες. Δεν έχουμε δει ποτέ κάτι ανάλογο», δήλωσε η υπουργός Πληροφόρησης Ντέινα Μόρις Ντίξον, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έχει προετοιμάσει 881 καταφύγια σε όλη τη χώρα.

Final sunset before Hurricane Melissa makes landfall. On Jamaica’s western end, residents witnessed stunning skies on Monday evening, the last calm hours before Hurricane Melissa begins to make landfall. While western parishes enjoyed a peaceful sunset, the island’s eastern… pic.twitter.com/SWianxg2ib — Jamaica Observer (@JamaicaObserver) October 28, 2025

Ο ισχυρότερος τυφώνας στην ιστορία της Τζαμάικα

Ο μετεωρολόγος και κυνηγός καταιγίδων Μάθιου Καπούτσι προειδοποίησε στο BBC ότι ο «Melissa» θα είναι ο ισχυρότερος τυφώνας στην ιστορία της Τζαμάικα.

«Ο τελευταίος μεγάλος τυφώνας που έπληξε το νησί ήταν ο Gilbert το 1981, κατηγορίας 3, που σκότωσε 49 ανθρώπους. Ο Melissa είναι πολλαπλάσια ισχυρότερος. Η ένταση των τυφώνων δεν αυξάνεται γραμμικά, αλλά εκθετικά», εξήγησε.

Και πρόσθεσε: «Κανείς στην Τζαμάικα δεν έχει ζήσει κάτι συγκρίσιμο με αυτό που έρχεται. Είναι εξαιρετικά σπάνιο να έχουμε τυφώνα κατηγορίας 5 που φτάνει στην ξηρά – συνήθως εξασθενούν πριν χτυπήσουν».

Καταρρακτώδεις βροχές, πλημμύρες και κατολισθήσεις

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ προβλέπει «καταστροφικές και απειλητικές για τη ζωή πλημμύρες». Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να φτάσουν τα 15 έως 30 ίντσες (38–76 εκατ.), προκαλώντας πολλαπλές κατολισθήσεις σε ορεινές περιοχές και ισχυρά κύματα έως 13 πόδια (4 μέτρα).

Οι αρχές προειδοποιούν ότι χιλιάδες σπίτια κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ρεύμα, ενώ ορισμένες κοινότητες ενδέχεται να αποκοπούν πλήρως από το υπόλοιπο νησί.

Στην Αϊτή, τη Δομινικανή Δημοκρατία και τις νοτιοανατολικές Μπαχάμες, έχουν εκδοθεί παρόμοιες προειδοποιήσεις για πλημμύρες και κατολισθήσεις, με τους κατοίκους να σπεύδουν σε πρόχειρα καταφύγια.

Lightning flashes within the powerful eye wall of Hurricane Melissa. Incredible imagery this morning of Melissa, a Category 5 storm, south of Jamaica. pic.twitter.com/AeFva33fie — CIRA (@CIRA_CSU) October 27, 2025

Σήμα κινδύνου

Η Τζαμάικα δεν έχει δεχθεί άμεσο πλήγμα από μεγάλο τυφώνα εδώ και 37 χρόνια. Όμως ο φετινός Οκτώβριος —παραδοσιακά ο πιο βροχερός μήνας του χρόνου— βρίσκει τη γη ήδη κορεσμένη από βροχές, καθιστώντας τις συνθήκες ακόμα πιο επικίνδυνες.

«Το έδαφος δεν μπορεί να απορροφήσει άλλη υγρασία», λέει η υπουργός Ντίξον. «Περιμένουμε εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις. Ο κόσμος πρέπει να προστατευτεί τώρα, όχι όταν θα είναι αργά».

A US Air Force plane from the 53rd Weather Reconnaissance Squadron, known as the Air Force Reserve Hurricane Hunters, flies into the eye of Hurricane Melissa, as the category 5 Hurricane approaches Jamaica. Jamaican officials have called on the public to get to higher ground and… pic.twitter.com/AXmIESSCJG — AFP News Agency (@AFP) October 28, 2025

Ένας τυφώνας-προειδοποίηση

Η «Melissa» θεωρείται ήδη ο ισχυρότερος τυφώνας του 2025 παγκοσμίως. Η πορεία της θα καθορίσει όχι μόνο τη μοίρα της Τζαμάικα αλλά και την επόμενη μέρα για την Καραϊβική.

Για τους επιστήμονες, είναι και μια προειδοποίηση για το νέο κλίμα που διαμορφώνεται —με ολοένα πιο βίαια, πιο συχνά και πιο απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα.

Η Τζαμάικα μετρά αντίστροφα τις ώρες, καθώς ο «Melissa» πλησιάζει. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ένας κάτοικος του Κίνγκστον σε τοπικό δίκτυο:

«Δεν ξέρουμε αν μπορούμε να σταθούμε απέναντί του. Ξέρουμε μόνο ότι δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο στη ζωή μας».