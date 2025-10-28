Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: 22 τραυματίες, κατέρρευσαν κτίρια – Βίντεο από την στιγμή της δόνησης

Δύσκολη νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι στην περιοχή του Μπαλικεσίρ στην Τουρκία, μετά τον σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που «χτύπησε» το βράδυ της Δευτέρας.

Ο σεισμός στην Τουρκία έγινε αισθητός εξαιτίας του μικρού εστιακού βάθους σε αρκετές περιοχές, όπως στην Κωνσταντινούπολη Σμύρνη, Προύσσα, αλλά και τα νησιά του Αιγαίου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, ωστόσο, ο κυβερνήτης του Μπαλικεσίρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, ανακοίνωσε ότι τραυματίστηκαν 22 άτομα στον πανικό που προκλήθηκε στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από σπίτια και καταστήματα.



«Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε εντοπίσει απώλειες ζωών, αλλά συνεχίζουμε την αξιολόγησή μας», δήλωσε ο διοικητής της περιοχής Σιντιργκί, Ντογκουκάν Κογιουντζού, στο κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, δήλωσε ότι έχουν καταρρεύσει τρία κτήρια και ένα κατάστημα, τα οποία είχαν εκκενωθεί από τον προηγούμενο σεισμό. Ανέφερε επίσης ότι τα συνεργεία του υπουργείου πραγματοποιούν επιτόπιες αυτοψίες για να εντοπίσουν τυχόν προβλήματα.



Οι κάτοικοι ξενύχτησαν στους δρόμους, καθώς φοβούνται το ενδεχόμενο ενός νέου σεισμού. Σε πολλές περιοχές άνοιξαν δομές, όπως τζαμιά, σχολεία και αθλητικές αίθουσες, για να φιλοξενήσουν πολίτες τα σπίτια των οποίων υπέστησαν ζημιές.

Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) προειδοποίησε τους πολίτες να μην μπαίνουν σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές μετά τον σεισμό.

Ο σεισμός

Ο σεισμός είχε επίκεντρο την πόλη Σιντίργκι στην επαρχία Μπαλικεσίρ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD). Ο σεισμός σημειώθηκε στις 22:48 τοπική ώρα και είχε εστιακό βάθος 5,99 χιλιομέτρων.

Έκτοτε έχουν ακολουθήσει αρκετοί μετασεισμοί άνω των 3R με μεγαλύτερο στα 4,5R λίγο μετά τη 01:30 ώρα Ελλάδας.

Η πόλη Σιντίργκι επλήγη επίσης τον Αύγουστο από σεισμό μεγέθους 6,1 Ρίχτερ, ο οποίος σκότωσε ένα άτομο και τραυμάτισε δεκάδες άλλους ανθρώπους. Έκτοτε, η περιοχή γύρω από το Μπαλικεσίρ είχε πληγεί από μικρότερους σεισμούς.