Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταγγέλλει «υβριδική επίθεση» από τη Λευκορωσία

Κόσμος

Philippe BUISSIN/European Union

Η Λιθουανία έλαβε την υποστήριξη αρκετών ευρωπαϊκών χωρών για τις εισβολές μπαλονιών διακινητών τσιγάρων

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ευρώπη στέκεται απολύτως αλληλέγγυα προς τη Λιθουανία απέναντι στις συνεχείς εισβολές μπαλονιών διακινητών τσιγάρων και ηλίου στον εναέριο χώρο της, οι οποίες οδήγησαν σήμερα στο προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων του Βίλνιους και του Κάουνας.

Η Λιθουανία έλαβε την υποστήριξη αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, όπως και της προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία μίλησε για «υβριδική απειλή».

«Αυτή είναι αποσταθεροποίηση, είναι πρόκληση. Την αποκαλούμε με το όνομά της: υβριδική απειλή. Δεν θα την ανεχθούμε», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκινιένε δήλωσε νωρίτερα ότι η χώρα της θα αρχίσει να καταρρίπτει τα μπαλόνια των διακινητών που διασχίζουν τα σύνορα από τη Λευκορωσία, τα οποία έχουν προκαλέσει κατ΄επανάληψη προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία σε αυτή τη χώρα της Βαλτικής.

Πρόσθεσε ότι θεωρεί την αδράνεια του Μινσκ να μην σταματά την εκτόξευση των μπαλονιών ως ένδειξη της εμπλοκής των αρχών.

