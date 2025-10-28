Το Τρινιντάντ και Τομπάγκο απορρίπτει τον «εκβιασμό» της Βενεζουέλας για το φυσικό αέριο

Η πρωθυπουργός του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, απέρριψε την απειλή της γειτονικής Βενεζουέλας να σταματήσει ένα κοινό έργο φυσικού αερίου λόγω της φιλοξενίας ενός αμερικανικού πολεμικού πλοίου από την κυβέρνησή της.

Σε μήνυμά της , η πρωθυπουργός Κάμλα Περσάντ-Μπισεσάρ δήλωσε ότι δεν θα ενδώσει σε «κανέναν εκβιασμό από τους Βενεζουελάνους» και δεν θα εγκαταλείψει «την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών».

«Το μέλλον μας δεν εξαρτάται από τη Βενεζουέλα και ποτέ δεν εξαρτάται», πρόσθεσε, μια ημέρα αφότου το USS Gravely έδεσε στα ανοικτά του νησιού Τρινιντάντ για κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τοπικές δυνάμεις.