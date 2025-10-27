Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα προειδοποιεί για μαζικές καταστροφές από τον επερχόμενο τυφώνα Μελίσα

Ο τυφώνας Μελίσσα κατηγορίας 5 θα μπορούσε να καταστρέψει τη δυτική Τζαμάικα εάν χτυπήσει την περιοχή με πλήρη ισχύ, προειδοποίησε ο πρωθυπουργός της χώρας τη Δευτέρα σε συνέντευξή του στο CNN.

Η καταιγίδα, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή νότια του νησιωτικού έθνους, «είναι πιθανό να στραφεί βόρεια, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στις ακτές μας, περισσότερο στο δυτικό άκρο της Τζαμάικα», δήλωσε ο Άντριου Χόλνες στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

«Αν συμβεί αυτό, το έχω ξαναπεί, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια υποδομή σε αυτήν την περιοχή που θα μπορούσε να αντέξει μια καταιγίδα κατηγορίας 5, επομένως θα μπορούσε να υπάρξει σημαντική καταστροφή», συμπλήρωσε ο Άντριου Χόλνες.