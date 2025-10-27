Logo Image

Το Ισραήλ παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό τη σορό ενός ομήρου από τη Γάζα

Η σορός του νεκρού ομήρου επιστράφηκε στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του στη Λωρίδα της Γάζας παρέλαβαν τα λείψανα ενός ομήρου από τον Ερυθρό Σταυρό

«Το Ισραήλ παρέλαβε, μέσω του Ερυθρού Σταυρού, το φέρετρο ενός πεσόντος ομήρου που παραδόθηκε στις δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού και της Σιν Μπετ εντός της Λωρίδας της Γάζας», ανέφερε ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού, προσθέτοντας ότι η σορός θα μεταφερθεί στο Ισραήλ για αναγνώριση.

Η σορός του νεκρού ομήρου επιστράφηκε στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

