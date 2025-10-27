Αμερικανικά βομβαρδιστικά B-1B πέταξαν ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας

Δύο βομβαρδιστικά B-1B πέταξαν πάνω από την Καραϊβική Θάλασσα στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, σύμφωνα με δεδομένα από τα κέντρα παρακολούθησης πτήσεων, στην τρίτη τέτοια επίδειξη δύναμης από αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη τις τελευταίες εβδομάδες.

Η πτήση των υπερηχητικών βομβαρδιστικών μεγάλης εμβέλειας έρχεται καθώς η Ουάσινγκτον διεξάγει στρατιωτική εκστρατεία εναντίον εμπόρων ναρκωτικών στην περιοχή, αναπτύσσοντας δυνάμεις που έχουν προκαλέσει φόβους στο Καράκας ότι η αλλαγή καθεστώτος είναι ο απώτερος στόχος.

Δεδομένα από τον ιστότοπο παρακολούθησης Flightradar24 έδειξαν ότι τα δύο βομβαρδιστικά, τα οποία απογειώθηκαν από μια βάση στη βόρεια πολιτεία της Βόρειας Ντακότα, πετούσαν παράλληλα με τις ακτές της Βενεζουέλας πριν εξαφανιστούν από το οπτικό πεδίο.

Αυτό ακολούθησε μια άλλη πτήση κοντά στη Βενεζουέλα από τουλάχιστον ένα B-1B την περασμένη εβδομάδα και μια άλλη από πολλά βομβαρδιστικά B-52 την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης παραγγείλει την ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford στη Λατινική Αμερική, έχουν αναπτύξει 10 stealth πολεμικά αεροσκάφη F-35 στο Πουέρτο Ρίκο και επί του παρόντος έχουν επτά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην Καραϊβική στο πλαίσιο αυτού που αποκαλούν προσπάθειες καταπολέμησης των ναρκωτικών.

Οι δυνάμεις της Ουάσινγκτον έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε τουλάχιστον 10 φερόμενα ως πλοία λαθρεμπορίου ναρκωτικών – εννέα σκάφη και ένα ημι-υποβρύχιο – από τις αρχές Σεπτεμβρίου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 43 ανθρώπους, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε αμερικανικά στοιχεία.

Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει στοιχεία ότι τα σκάφη που έχουν στοχεύσει χρησιμοποιήθηκαν για λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Οι περιφερειακές εντάσεις έχουν αυξηθεί ως αποτέλεσμα της εκστρατείας και της συνοδευτικής στρατιωτικής ενίσχυσης, με τη Βενεζουέλα να κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι σχεδιάζουν να ανατρέψουν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος έχει κατηγορήσει την Ουάσινγκτον ότι «κατασκευάζει πόλεμο».