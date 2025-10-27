Σουδάν: Ο στρατός αποσύρθηκε από την στρατηγική σημασίας πόλη Ελ-Φασέρ

Ο αρχηγός του στρατού του Σουδάν, στρατηγός Αμπντέλ Φατάχ αλ-Μπουρχάν, ανέφερε ότι «ο στρατός αποσύρθηκε από το Ελ-Φασέρ», αφότου η πόλη καταλήφθηκε από την παραστρατιωτική ομάδα Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF).

«Συμφωνήσαμε να αποσύρουμε τον στρατό από το Ελ-Φασέρ σε ασφαλέστερη τοποθεσία», δήλωσε ο de facto ηγέτης του Σουδάν στην κρατική τηλεόραση, αναφέροντας ότι ο στρατός «θα πάρει εκδίκηση» και θα πολεμήσει «μέχρι να καθαριστεί αυτή η γη».

Η δήλωση ήταν η πρώτη που ο Μπουρχάν αναγνώρισε την απώλεια στο Ελ-Φασέρ, αφού οι RSF, ανακοίνωσαν τη νίκη τους στην πόλη του δυτικού Νταρφούρ μόλις την Κυριακή. Η στρατηγικά σημαντική πόλη βρισκόταν υπό πολιορκία από την παραστρατιωτική ομάδα από τον Μάιο του 2024.

Η υπηρεσία μετανάστευσης των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι περισσότεροι από 26.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει εξ αιτίας των μαχών το Ελ-Φασέρ αναζητώντας ασφάλεια στα περίχωρα της πόλης είτε κατευθυνόμενοι προς την Ταουίλα, 70 χιλιόμετρα δυτικά.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη από την έναρξη του πολέμου και περίπου 260.000 άμαχοι, οι μισοί από αυτούς παιδιά, παραμένουν παγιδευμένοι χωρίς βοήθεια, με πολλούς να καταφεύγουν στην κατανάλωση ζωοτροφών.

Η κατάληψη του Ελ-Φάσερ δίνει στους RSF τον έλεγχο και των πέντε πρωτευουσών πολιτειών στο Νταρφούρ, εδραιώνοντας την παράλληλη διοίκησή τους στη Νιάλα, την πρωτεύουσα του Νότιου Νταρφούρ.

Ο στρατός περιορίζεται πλέον στα βόρεια, ανατολικά και κεντρικά του Σουδάν και αποκλείεται από το ένα τρίτο του σουδανικού εδάφους.