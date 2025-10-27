Μέση Ανατολή: Η Χαμάς διαψεύδει τους ισραηλινούς ισχυρισμούς ότι παρακρατεί και γνωρίζει πού βρίσκονται σοροί ομήρων

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κασέμ, αρνείται τους ισραηλινούς ισχυρισμούς ότι η Χαμάς παρακρατεί τις σορούς ορισμένων ομήρων, παρά το γεγονός ότι γνωρίζει την τοποθεσία τους.

«Οι ισχυρισμοί της κατοχής ότι η Χαμάς γνωρίζει πού βρίσκονται οι ομήροι είναι ψευδείς, ιδιαίτερα μετά την επιθετικότητα στη Λωρίδα [αναφορά στον πόλεμο], η οποία έχει αλλάξει την όψη της περιοχής», αναφέρει η Χαμάς.

Η δήλωση, που μεταδόθηκε από αραβικά μέσα ενημέρωσης, έρχεται σε απάντηση σε αναφορές στο Ισραήλ που ισχυρίζονται ότι η Χαμάς μπορεί να εντοπίσει τις σορούς 10 εκ των 13 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, αλλά επιλέγει να μην τα επιστρέψει, κατά παράβαση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Πηγή: Times of Israel