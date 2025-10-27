Έρευνα ΟΗΕ: Ρωσικά drones κυνηγούν και εκδιώκουν Ουκρανούς πολίτες

Η Ρωσία κυνηγάει αμάχους που ζουν κοντά στην πρώτη γραμμή στην Ουκρανία με drones, τους εκδιώκει από τα σπίτια τους και τους κυνηγάει, αναγκάζοντας χιλιάδες να εγκαταλείψουν ολόκληρες περιοχές, κάτι που ισοδυναμεί με έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, σύμφωνα με έρευνα του ΟΗΕ.

Η έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας για την Ουκρανία περιγράφει αμάχους που κυνηγήθηκαν σε μεγάλες αποστάσεις από drones με τοποθετημένες κάμερες και μερικές φορές δέχτηκαν επιθέσεις με μολότοφ ή εκρηκτικά ενώ αναζητούσαν καταφύγιο.

«Αυτές οι επιθέσεις διαπράχθηκαν στο πλαίσιο μιας συντονισμένης πολιτικής για την εκδίωξη αμάχων από αυτά τα εδάφη και ισοδυναμούν με έγκλημα κατά της ανθρωπότητας της βίαιης μετακίνησης πληθυσμού», αναφέρει η έκθεση 17 σελίδων που θα παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αυτή την εβδομάδα.

Τα ευρήματά της βασίστηκαν σε συνεντεύξεις με 226 άτομα, συμπεριλαμβανομένων θυμάτων, μαρτύρων, εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και τοπικών αρχών, καθώς και σε εκατοντάδες επαληθευμένα διαδικτυακά βίντεο.

Οι επιθέσεις που περιγράφονται στην έκθεση σημειώθηκαν σε τρεις περιοχές στη νότια Ουκρανία, κοντά στην πρώτη γραμμή και πέρα ​​από τον ποταμό Ντνίπρο από τις ρωσικές δυνάμεις, σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Η Ρωσία αρνείται τις κατηγορίες

Η Ρωσία αρνείται ότι στόχευσε σκόπιμα αμάχους στην Ουκρανία, αν και οι δυνάμεις της έχουν σκοτώσει χιλιάδες από τότε που εξαπέλυσε μια πλήρους κλίμακας εισβολή πριν από τρεισήμισι χρόνια. Η Ουκρανία έχει επίσης χτυπήσει στόχους πολιτικών υποδομών στη Ρωσία και σε περιοχές της Ουκρανίας που ελέγχονται από τη Ρωσία, αν και σε πολύ μικρότερη κλίμακα.

Μια γυναίκα από τη Χερσώνα καταδιώχθηκε από ένα drone τον Αύγουστο του 2024 καθώς πάρκαρε το αυτοκίνητό της και στη συνέχεια δέχτηκε επίθεση και τραυματίστηκε από αυτό καθώς αναζητούσε καταφύγιο στο γκαράζ της, ανέφερε η έκθεση. Δύο ακόμη drone έφτασαν την ίδια ημέρα και χτύπησαν το σπίτι της – το οποίο στη συνέχεια εγκατέλειψε, ανέφερε.

Οι επιθέσεις με drones προκάλεσαν απότομη μείωση του πληθυσμού σε ορισμένες περιοχές, ανέφερε η έκθεση, με μόνο ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες να παραμένουν σε ορισμένα μέρη.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτοί οι χειριστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών ενεργούν με πρόθεση», δήλωσε στο Reuters ο Έρικ Μόουζ, Πρόεδρος της Έρευνας. «Πραγματικά καταδιώκουν ανθρώπους, είτε στους κήπους τους, είτε στο σπίτι είτε στον δρόμο», είπε.

Μερικοί από τους επιζώντες που έδωσαν συνέντευξη σε ερευνητές του ΟΗΕ δήλωσαν ότι ένιωσαν «κυνηγημένοι» και ο Μόουζ είπε ότι οι δράστες είχαν χρησιμοποιήσει τον όρο και σε βίντεο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο.

Ακόμη και πυροσβεστικές υπηρεσίες, γιατροί και άλλοι πρώτοι ανταποκριτές έχουν πληγεί, στερώντας από τους ντόπιους υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όπου τις χρειάζονται περισσότερο, ανέφερε η έκθεση.

Η έρευνα του ΟΗΕ δήλωσε τον Μάιο ότι τέτοιες επιθέσεις ισοδυναμούσαν με έγκλημα κατά της ανθρωπότητας της δολοφονίας. Αλλά σε αυτή την έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι ισοδυναμούσαν με βίαιη μεταφορά και ότι σημειώθηκαν σε μια ευρύτερη περιοχή που καλύπτει πάνω από 300 χλμ. (180 μίλια).

Η έκθεση τεκμηρίωσε επίσης ότι οι ρωσικές αρχές έχουν συντονίσει ενέργειες για την απέλαση ή τη μεταφορά αμάχων από περιοχές της περιοχής Ζαπορίζια που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους, κάτι που, όπως ανέφερε, ισοδυναμεί με εγκλήματα πολέμου.

Πηγή: Reuters