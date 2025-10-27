Εγιάλ Ζαμίρ: Ο πόλεμος στη Γάζα δεν θα τελειώσει μέχρι να επιστραφεί και ο τελευταίος από τους νεκρούς ομήρους

Ο αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι ο πόλεμος κατά της Χαμάς δεν τελειώνει μέχρι να επιστρέψουν στην πατρίδα τους και οι τελευταίοι από τους νεκρούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια μιας διάσκεψης με όλους τους διοικητές των επιχειρησιακών μονάδων του στρατού με βαθμό αντισυνταγματάρχη και άνω, την οποία ο Ισραηλινός Αμυντικό Στρατό χαρακτηρίζει ως την έναρξη μιας «διαδικασίας μάθησης» που θα αναλάβει ο στρατός καθώς εισέρχεται στο 2026. Μια παρόμοια διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα για τους έφεδρους διοικητές.

«Ο Ισραηλινός Αμυντικός Στρατός κοιτάζει προς το μέλλον με το παρελθόν στους ώμους του. Η άντληση διδαγμάτων και η μάθηση αποτελούν το ηθικό και επαγγελματικό μας καθήκον και θα το κάνουμε με θάρρος και αποφασιστικότητα», τόνισε ο Ζαμίρ.

«Να προετοιμαστούμε για τις επερχόμενες προκλήσεις»

«Πρέπει τώρα να ενισχύσουμε τα θεμέλια και τις ρουτίνες, να φροντίσουμε τους ανθρώπους μας και τις οικογένειές τους και να προετοιμαστούμε για τις επερχόμενες προκλήσεις που υπάρχουν σε όλα τα μέτωπα», υπογράμμισε ο αρχηγός των IDF.

«Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα. Πρέπει να ολοκληρώσουμε την ιερή μας αποστολή να φέρουμε τους πεσόντες ομήρους στην πατρίδα τους και να συνεχίσουμε την εκστρατεία κατά της Χαμάς», προσθέτει ο Ζαμίρ.

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, ανώτεροι αξιωματικοί παρουσίασαν «επιχειρησιακά και νοημοσύνης δεδομένα» από τον πόλεμο. Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς μίλησε με τους διοικητές. Και πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τους απελευθερωμένους ομήρους Έμιλι Νταμάρι και Λίρι Άλμπαγκ, μαζί με την Έλα Χάιμι, τη χήρα του Ταλ Χάιμι, και τον Ραβίνο Ντόρον Πέρεζ, τον πατέρα του λοχαγού Ντάνιελ Πέρεζ — ο οποίος σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023, όπως και ο Ταλ Χάιμι. Τα σώματά τους απήχθησαν στη Γάζα και επιστράφηκαν αυτόν τον μήνα.

Πηγή: Times of Israel