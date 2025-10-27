Η Lukoil πουλά περιουσιακά στοιχεία της στο εξωτερικό μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ

Περιουσιακά του στοιχεία στο εξωτερικό θα πουλήσει ο ρωσικός πετρελαϊκός γίγαντας Lukoil, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Λόγω της εισαγωγής περιοριστικών μέτρων κατά της εταιρείας και των θυγατρικών της από ορισμένα κράτη, η εταιρεία ανακοινώνει την πρόθεσή της να πουλήσει τα διεθνή περιουσιακά της στοιχεία», ανέφερε η Lukoil σε ανακοίνωσή της.

Η ρωσική εταιρεία πρόσθεσε ότι η διαδικασία υποβολής προσφορών έχει ήδη ξεκινήσει.

Οι κυρώσεις του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε την περασμένη εβδομάδα στη Ρωσία το πρώτο σημαντικό πακέτο κυρώσεων, στοχεύοντας δύο κορυφαίες πετρελαϊκές εταιρείες, τη Lukoil και τη Rosneft, αφού δήλωσε απογοητευμένος που η Μόσχα δεν είχε σταματήσει την επίθεσή της.

Μετά από μια διπλωματική αναταραχή φέτος και τις πρώτες άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μετά από περισσότερα από τρία χρόνια, οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου έχουν παγώσει με ελάχιστα σημάδια προόδου.

Λίγο πριν από την επιβολή των κυρώσεων, ο Τραμπ είχε ακυρώσει μια προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος δήλωσε ότι τα μέτρα ήταν «σοβαρά», αλλά όχι αρκετά για να συντρίψουν τη ρωσική οικονομία, η οποία ήδη υπόκειται σε πολυάριθμους διεθνείς περιορισμούς.

Οι κυρώσεις θα παγώσουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Rosneft και της Lukoil στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα απαγορεύσουν στις αμερικανικές εταιρείες να συνεργάζονται μαζί τους.

Rosneft και Lukoil παράγουν το 55% του ρωσικού πετρελαίου

Οι δύο εταιρείες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 55% της παραγωγής πετρελαίου της Ρωσίας, συμπεριλήφθηκαν επίσης στον κατάλογο οντοτήτων που έχουν υποστεί κυρώσεις της SDN, ένα μητρώο που ακολουθείται από πολλές χώρες και αποτελεί φόβο στον επιχειρηματικό κόσμο.

Η Ουάσινγκτον έδωσε στις εταιρείες που συνεργάζονται με τις ρωσικές οντότητες προθεσμία ενός μηνός για να διακόψουν τους δεσμούς τους ή να αντιμετωπίσουν δευτερογενείς κυρώσεις, οι οποίες θα τους στερούσαν την πρόσβαση σε αμερικανικές τράπεζες, εμπόρους, φορτωτές και ασφαλιστικές εταιρείες.