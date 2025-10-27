Ο Τζακ ΝτεΤζονέτ από τους σπουδαιότερους ντράμερ της τζαζ, πέθανε σε ηλικία 83 ετών

Ο Τζακ ΝτεΤζονέτ, Αμερικανός ντράμερ της τζαζ που τιμήθηκε ως ένας από τους αληθινά μεγάλους του είδους και συνεργάστηκε με αστέρες όπως οι Μάιλς Ντέιβις, Σόνι Ρόλινς και Τσαρλς Λόιντ πέθανε σε ηλικία 83 ετών σε νοσοκομείο του Κίνγκστον της Νέας Υόρκης.

Ο ΝτεΤζονέτ είναι ίσως περισσότερο γνωστός ως ο ντράμερ της περιόδου fusion του Μάιλς Ντέιβις, συνεισφέροντας σε άλμπουμ όπως τα Bitches Brew, Jack Johnson και On the Corner.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Σικάγο έπαιζε πιάνο από την ηλικία των πέντε ή έξι ετών και συνέχισε παράλληλα με τα ντραμς που έμαθε στις αρχές της εφηβείας του. Ο Τζακ ΝτεΤζονέτ ενηλικιώθηκε σε μια ενδιαφέρουσα εποχή για τη μουσική σκηνή της πόλης – περιτριγυρισμένος από R&B και hard bop και με την αφθονία πρωτοποριακών ιδεών διεύρυνε επίσης το μουσικό του λεξιλόγιο.

Φτάνοντας στη Νέα Υόρκη συνεργάστηκε με τον τρομπετίστα Μάιλς Ντέιβις και διαδέχθηκε τον Τόνι Γουίλιαμς στα ντραμς της μπάντας του.

Ο ΝτεΤζονέτ άρχισε να ηγείται αρκετών συγκροτημάτων στις αρχές της δεκαετίας του 1970, συμπεριλαμβανομένων των Compost, Directions, New Directions και Special Edition, με μια ποικιλόμορφη ομάδα μουσικών. Κέρδισε δύο φορές Grammy, πιο πρόσφατα το 2022 με το Skyline και ανακηρύχθηκε επίσης Master Jazz από το Εθνικό Ίδρυμα Τεχνών το 2012.