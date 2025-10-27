Η Ουγγαρία ξεκινά την επέκταση του αεροδρομίου της Βουδαπέστης αξίας ενός δισεκ. ευρώ

Η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν και ιδιώτες επενδυτές θα δαπανήσουν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την επέκταση του αεροδρομίου της Βουδαπέστης, με την κατασκευή ενός τρίτου τερματικού σταθμού να ξεκινά τον επόμενο χρόνο σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών της Ουγγαρίας.

«Για το Τ3, Τερματικό Σταθμό 3, θα μπορέσουμε να θέσουμε τον θεμέλιο λίθο τον Μάρτιο του 2026», δήλωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων. «Η επένδυση του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ μπορεί να διαρκέσει οκτώ χρόνια για να ολοκληρωθεί, έως το 2035 σε πολλαπλές φάσεις, και θα μπορούσε να αυξήσει τη χωρητικότητα του αεροδρομίου σε έως και 40 εκατομμύρια επιβάτες», πρόσθεσε ο Νάγκι.

Πέρυσι, η ουγγρική κυβέρνηση απέκτησε το κύριο αεροδρόμιο της κεντρικής Ευρώπης από μια κοινοπραξία με επικεφαλής την γερμανική AviAlliance, την οποία ο εθνικιστής πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν χαιρέτισε ως «στρατηγική εξαγορά». Πέρυσι, το αεροδρόμιο διαχειρίστηκε 17,6 εκατομμύρια ταξιδιώτες και η κυβέρνηση αναμένει ότι η επιβατική κίνηση θα πλησιάσει τα 20 εκατομμύρια φέτος.

Ο Νάγκι παρουσίασε επίσης λεπτομερώς τα σχέδια για ένα ακόμη έργο ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για τη δημιουργία σιδηροδρομικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας από το κέντρο της Βουδαπέστης στο αεροδρόμιο και για άλλα 500 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη δημόσιων δρόμων.