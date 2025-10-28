Οι τρομοκράτες του ISIS επέστρεψαν στη Συρία για να κάνουν «Χαλιφάτο»

Οι ισλαμιστές τρομοκράτες του ISIS επέστρεψαν στη Συρία, εκμεταλλευόμενοι την παρουσία των τζιχαντιστών στη νέα ηγεσία της πολύπαθης χώρας.

Μόνο τον Οκτώβριο, οι άνδρες του Ισλαμικού Κράτους έχουν εξαπολύσει 117 επιθέσεις στη βορειοανατολική Συρία — περισσότερες από ό,τι σε ολόκληρο το 2024.

Προπύργιο του ISIS είναι η επαρχία Ντέιρ εζ-Ζορ, όπου περίπου 3.000 μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης εξαπολύουν σχεδόν καθημερινά επιθέσεις σε αμάχους. Τα στοιχεία δημοσίευσε η al-Naba, η εβδομαδιαία έκδοση του ISIS.

Η επαρχία Ντέιρ εζ-Ζορ ήταν κάποτε προπύργιο των τζιχαντιστών του Αλ Τζολάνι, του σημερινού προέδρου της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα.

Οι επιθέσεις των τζιχαντιστών επικεντρώνονται κατά μήκος των οδών επικοινωνίας και εναντίον εγκαταστάσεων του «Συριακού Στρατού» (SDF): 29 επιχειρήσεις σε δύο μήνες μόνο στην επαρχία Ντέιρ εζ-Ζορ, πέντε στη Ράκα και τέσσερις στην αλ-Χασάκα.

Στόχος οι Κούρδοι

«Αυτή η γεωγραφία αντικατοπτρίζει το στρατηγικό σχέδιο του ISIS: να πλήξει τις κουρδικές δυνάμεις που ελέγχουν την περιοχή και, ταυτόχρονα, να σπείρει τον τρόμο στον άμαχο πληθυσμό», λένε στη «Ναυτεμπορική» κουρδικές πηγές.

«Η τακτική των τρομοκρατών είναι να στήνουν ενέδρες και να εξαπολύουν στοχευμένες επιθέσεις: μικρές ομάδες σε μοτοσικλέτες, φορώντας πολιτικά ρούχα, ανοίγουν ξαφνικά πυρ».

Η αναζωπύρωση του ISIS έχει επίσης οικονομικές επιπτώσεις. Στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο σήμερα υπάρχουν βασικές ενεργειακές υποδομές της Συρίας —ιδίως φυσικού αερίου και πετρελαίου— που γίνονται εργαλεία χρηματοδότησης για ένοπλες τρομοκρατικές ομάδες μέσω του λαθρεμπορίου.

Η αποχώρηση των Αμερικανών

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισλαμικό Κράτος αναδύεται από τα ερείπιά του. Η δύναμή του δεν έγκειται στην ικανότητά του να κατακτά εδάφη, αλλά στη δικτυωμένη φύση του, ικανή να μεταλλάσσεται με απώτερο στόχο τη δημιουργία «χαλιφάτου», όπως το 2014.

Η μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και η πτώση της κυβέρνησης του Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 έχουν δημιουργήσει ένα κενό εξουσίας που το Ισλαμικό Κράτος σπεύδει να καλύψει.

Από την αποχώρηση περίπου 500 Αμερικανών στρατιωτών, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025, η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία.

Η Ουάσινγκτον είχε ακόμη 2.000 στρατιώτες στο έδαφος — μια παρουσία που εξασφάλιζε την επιτήρηση στρατηγικών διαδρόμων στη βορειοανατολική Συρία. Με την παράδοση βάσεων και της ευθύνης στις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) του τζιχαντιστή αλ-Σαράα, δημιουργήθηκε ένας επιχειρησιακός χώρος τον οποίο εκμεταλλεύτηκαν αμέσως οι τρομοκράτες του Ισλαμικού Κράτους.

«Όταν η εξουσία υποχωρεί, εμφανίζεται κάποιος άλλος. Είναι ένας σταθερός κανόνας στη γεωπολιτική, και στη Συρία επαναλαμβάνεται με ανησυχητική ακρίβεια. Ένα σενάριο παρατεταμένης αστάθειας», τονίζουν οι ίδιες πηγές στη «Ναυτεμπορική».

Χωρίς κρατική εξουσία για τον έλεγχο των συνόρων και των στρατηγικών υποδομών, η Συρία έχει μετατραπεί σε ένα συνονθύλευμα γκρίζων ζωνών — ένα ιδανικό έδαφος για τη διείσδυση του Ισλαμικού Κράτους.

Περιφερειακές δυνάμεις

Για πολλούς περιφερειακούς παράγοντες —κυρίως την Τουρκία— το κενό που δημιουργήθηκε από την κατάρρευση της Δαμασκού και την αμερικανική αποχώρηση αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία να ενισχύσουν την επιρροή τους.

Ο εδαφικός κατακερματισμός αυξάνει το κόστος ασφάλειας για κάθε οικονομικό παράγοντα που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στην περιοχή και αποθαρρύνει οποιαδήποτε ανοικοδόμηση.

Δύσκολη η ανοικοδόμηση

Μεγάλα τμήματα της Συρίας βρίσκονται σε ερείπια. Θα χρειαστούν πολλά δισεκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή νέων κατοικιών και διαμερισμάτων και την αποκατάσταση της λειτουργικής κατάστασης των υποδομών.

Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, ο Σύρος «πρόεδρος» Αχμέντ αλ-Σαράα ζήτησε περισσότερη βοήθεια για την ανοικοδόμηση.

Οι τζιχαντιστές που ελέγχουν τη Δαμασκό έχουν ξεκινήσει αρκετές εκστρατείες crowdfunding — διαδικτυακές εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων για ιδιωτική χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης.

Από τα μέσα του καλοκαιριού έχουν ξεκινήσει τουλάχιστον δέκα διαφορετικές εκστρατείες crowdfunding σε διάφορες πόλεις και περιοχές σε όλη τη Συρία.

Μια εκστρατεία για την περιοχή Ιντλίμπ στη βόρεια Συρία, που ξεκίνησε στα τέλη Σεπτεμβρίου, συγκέντρωσε περίπου 208 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές μέσα σε μία μόνο ημέρα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης, το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε από τις διάφορες συριακές εκστρατείες crowdfunding ανέρχεται σε μισό δισεκατομμύριο δολάρια.

Η μεγαλύτερη δωρεά για την εκστρατεία στο Ιντλίμπ προήλθε από τον Σύρο δισεκατομμυριούχο Γασάν Αμπούντ, ο οποίος γεννήθηκε στο Ιντλίμπ και μετανάστευσε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ο επιχειρηματίας, που παλαιότερα θεωρούνταν εχθρός του καθεστώτος Άσαντ, δώρισε 55 εκατομμύρια δολάρια.

Ερωτήματα για την προέλευση των κεφαλαίων

Υπάρχουν, φυσικά, πολλά ερωτήματα για την προέλευση των κεφαλαίων, καθώς η διαφάνεια είναι άγνωστη λέξη σε τέτοιες περιπτώσεις.

Αλλά ανεξάρτητα από το πόσα χρήματα θα εισρεύσουν και ποια ποσά περιλαμβάνονται στα προγραμματισμένα έργα ή προϋπολογισμούς, το crowdfunding σίγουρα δεν θα καλύψει ολόκληρο το κόστος της ανοικοδόμησης της Συρίας.

Σε έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, το κόστος της ανοικοδόμησης υπολογίζεται σε περίπου 216 δισεκατομμύρια δολάρια.