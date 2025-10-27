Ο Ουαταρά κερδίζει σαρωτική τέταρτη θητεία, ως πρόεδρος της Ακτής Ελεφαντοστού

Τέταρτη θητεία, εξασφαλίζοντας το συντριπτικό 89,77% σε μια ψηφοφορία όπου οι δύο κυριότεροι αντίπαλοί του αποκλείστηκαν πέτυχε ο πρόεδρος της Ακτής Ελεφαντοστού, Αλασάν Ουαταρά, όπως ανακοίνωσε η εκλογική επιτροπή.

Σχεδόν εννέα εκατομμύρια ψηφοφόροι είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν στη χώρα που είναι ο κορυφαίος παραγωγός κακάο στον κόσμο. Η Ακτή Ελεφαντοστού έχει αντισταθεί σε πραξικοπήματα και τζιχαντιστικές επιθέσεις που μαστίζουν μεγάλο μέρος της Δυτικής Αφρικής, αλλά οι οποίες οδήγησαν σε κλιμάκωση των εντάσεων και σε θανατηφόρα βία κατά την προεκλογική περίοδο.

Ακόμα και πριν από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, ο Ουαταρά αναμενόταν ήδη να έχει σαρώσει στις κάλπες, αφού οι πρώτες καταμετρήσεις τον έφερναν να κερδίζει με ποσοστό άνω του 90% των ψήφων. Η προσέλευση ήταν κοντά στο 100% στα βόρεια προπύργια του.

Ο πολιτικός βετεράνος προηγήθηκε επίσης σε παραδοσιακά φιλοαντιπολιτευόμενες περιοχές στο νότο και σε τμήματα του οικονομικού κέντρου Αμπιτζάν, όπου τα εκλογικά τμήματα ήταν σχεδόν άδεια.

Ο επιχειρηματίας Ζαν-Λουί Μπιγιόν ήρθε δεύτερος με 3,09%, δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής Ιμπραήμ Κουιμπιέρ Κουλιμπαλί, ο οποίος ανακοίνωσε συμμετοχή 50,10%, παρόμοιο επίπεδο με το 2020, όταν ο Ουαταρά κέρδισε το 94% των ψήφων σε εκλογές που μποϊκοτάρησαν οι κύριοι αντίπαλοι.

Αυτή τη φορά, οι κορυφαίοι αντίπαλοι του Ουαταρά, ο πρώην πρόεδρος Λοράν Γκμπαγκμπό και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Credit Suisse Τιτζάν Τιάμ, αποκλείστηκαν και οι δύο από το να θέσουν υποψηφιότητα, ο Γκμπαγκμπό λόγω ποινικής καταδίκης και ο Τιάμ επειδή απέκτησε τη γαλλική υπηκοότητα.

Η αντιπολίτευση έχει ήδη αρνηθεί «κάθε νομιμότητα» του Ουαταρά και έχει ζητήσει νέες εκλογές.