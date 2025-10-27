ΗΠΑ: Οι καθυστερήσεις πτήσεων ξεπέρασαν τις 2.700 καθώς το shutdown της κυβέρνησης έφτασε στην 27η ημέρα

Η αναταραχή στις αεροπορικές μεταφορές επιδεινώθηκε με περισσότερες από 2.700 πτήσεις να έχουν καθυστερήσει σε εθνικό επίπεδο τη Δευτέρα και περισσότερες από 8.600 καθυστερήσεις την Κυριακή, με τις απουσίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας να αυξάνονται εν μέσω του shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που βρίσκεται τώρα στην 27η ημέρα.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας(FAA) επικαλέστηκε ελλείψεις προσωπικού που επηρέασαν τις πτήσεις σε όλη τη Νοτιοανατολική περιοχή και στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ στο Νιου Τζέρσεϊ, ενώ η FAA επέβαλε καθυστέρηση εδάφους στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες που καθυστέρησε τις πτήσεις κατά μέσο όρο 25 λεπτά.

Η Southwest Airlines είχε 45%, ή 2.000, των πτήσεων της να έχουν καθυστερήσει την Κυριακή, ενώ η American Airlines είχε σχεδόν 1.200, ή το ένα τρίτο, των πτήσεων της να έχουν καθυστερήσει, σύμφωνα με το FlightAware, έναν ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων. Η United Airlines είχε 24%, ή 739, των πτήσεων της να έχουν καθυστερήσει και η Delta Air Lines είχε 17%, ή 610, των πτήσεων της να έχουν καθυστερήσει.

Χιλιάδες άμισθοι εργαζόμενοι

Περίπου 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και 50.000 αξιωματικοί της Διοίκησης Ασφάλειας Μεταφορών πρέπει να εργάζονται άμισθοι. Η κυβέρνηση Τραμπ προειδοποίησε ότι οι διακοπές στις πτήσεις θα αυξηθούν, καθώς στους ελεγκτές πτήσεων δεν θα καταβληθεί η πρώτη πλήρη πληρωμή τους την Τρίτη.

Τη Δευτέρα, η Southwest είχε καθυστέρηση 15% των πτήσεων, η American 12% και η Delta 9% μέχρι τις 1:30 μ.μ. EDT (20:30 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με το FlightAware.

Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ δήλωσε ότι το 44% των καθυστερήσεων της Κυριακής προήλθε από απουσίες ελεγκτών πτήσεων — απότομα αυξημένες από το συνηθισμένο 5%.

Οι αυξανόμενες καθυστερήσεις και ακυρώσεις τροφοδοτούν την απογοήτευση του κοινού και εντείνουν τον έλεγχο των επιπτώσεων του lockdown, αυξάνοντας την πίεση στους νομοθέτες για την επίλυση του αδιεξόδου του προϋπολογισμού.

Η FAA έχει περίπου 3.500 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν έχουν τα στοχευμένα επίπεδα προσωπικού και πολλοί εργάζονταν υποχρεωτικές υπερωρίες και εξαήμερες εβδομάδες ακόμη και πριν από το lockdown.

Το 2019, κατά τη διάρκεια ενός 35ήμερου lockdown, ο αριθμός των απουσιών των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και των αξιωματικών της TSA αυξήθηκε καθώς οι εργαζόμενοι δεν έλαβαν τους μισθούς τους, παρατείνοντας τους χρόνους αναμονής σε ορισμένα σημεία ελέγχου των αεροδρομίων. Οι αρχές αναγκάστηκαν να επιβραδύνουν την εναέρια κυκλοφορία στη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον.

Πηγή: Reuters