Μέση Ανατολή: Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει τη σορό ενός νεκρού ομήρου απόψε στις 9μ.μ.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς δήλωσε ότι θα παραδώσει στο Ισραήλ τη σορό ενός νεκρού ομήρου, που περισυνέλεξε τη Δευτέρα στη Γάζα, απόψε στις 9 μ.μ.

Η ανάκτηση και η παράδοση των σορών νεκρών ομήρων στη Γάζα ήταν ένα από τα εμπόδια στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Οι σοροί 13 νεκρών ομήρων παραμένουν στη Γάζα, με τη Χαμάς να επικαλείται εμπόδια στον εντοπισμό τους στα ερείπια που άφησαν οι μάχες.

Ένας εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης δήλωσε την Κυριακή ότι η παλαιστινιακή ένοπλη ομάδα γνώριζε πού βρίσκονταν τα πτώματα.

Το Ισραήλ επέτρεψε την Κυριακή την είσοδο σε μια αιγυπτιακή τεχνική ομάδα για να συνεργαστεί με τον Ερυθρό Σταυρό για τον εντοπισμό των σορών. Η ομάδα θα χρησιμοποιήσει εκσκαφείς και φορτηγά για την έρευνα πέρα ​​από την λεγόμενη κίτρινη γραμμή στη Γάζα, πίσω από την οποία τα ισραηλινά στρατεύματα είχαν αρχικά αποσυρθεί βάσει του σχεδίου του Τραμπ.

Πηγή: Reuters