28η Οκτωβρίου: «Αντιφασιστικός μουσακάς» η απάντηση στην πορεία των νοσταλγών του Μουσολίνι, στην Ιταλία

Με «αντιφασιστικό μουσακά», θα τιμήσουν την τιμήσουν οι Ιταλοί αντάρτες Παρτιζάνοι την φετινή 28η Οκτωβρίου. Η πρωτοβουλία ανήκει στο παράρτημα της Εθνικής Ένωσης Ιταλών Παρτιζάνων Anci (οι οποίοι πολέμησαν το δικτατορικό καθεστώς του Μπενίτο Μουσολίνι) με έδρα το Φορλί της βόρειας Ιταλίας.

«Θα απαντήσουμε στην πορεία των νοσταλγών του Μουσολίνι που πραγματοποιήθηκε χθες στο χωριό του, Πρεντάπιο, με έναν αντιφασιστικό μουσακά. Η επιλογή της ημέρας δεν είναι τυχαία, πρόκειται για την επέτειο της καταραμένης επίθεσης του φασιστικού καθεστώτος, σε βάρος της Ελλάδας» δήλωσε ο Μίρο Γκόρι, πρόεδρος του παραρτήματος της Εθνικής Ένωσης Παρτιζάνων του Φορλί.

Στην πρωτοβουλία, όπως έγινε γνωστό, έχει κληθεί να συμμετάσχει και η Τούλα Μητσέα, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.

Σύμφωνα με την Anci, «πρόκειται, ουσιαστικά, για μια αντιφασιστική αδελφοποίηση». Στις 28 Οκτωβρίου του 1944, χάρη στους παρτιζάνους και στους Συμμάχους, απελευθερώθηκε από τον φασισμό και το Πρεντάπιο, όπου φέτος θα οργανωθεί ο «αντιφασιστικός μουσακάς».

Πηγή: ΑΜΠΕ