Το Μαυροβούνιο ανέστειλε προσωρινά τις αφίξεις χωρίς βίζα για τους Τούρκους

Το Μαυροβούνιο ανέστειλε προσωρινά το καθεστώς εισόδου στη χώρα χωρίς βίζα για του Τούρκους πολίτες μετά από βίαια επεισόδια που ξέσπασαν στην πρωτεύουσά Ποντγκόριτσα και τα οποία οδήγησαν στην κράτηση δεκάδων Τούρκων και Αζέρων.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν Τούρκο και έναν Αζέρο για καβγά που κατέληξε στο μαχαίρωμα ενός ντόπιου. Περισσότεροι από 40 υπήκοοι και από τις δύο χώρες συνελήφθησαν στη συνέχεια στο πλαίσιο της έρευνας, με την αστυνομία να διατάζει την απέλαση οκτώ και την επιβολή προστίμων σε επτά.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η αστυνομία αναγκάστηκε επίσης να εμποδίσει ένα μεγάλο πλήθος που φώναζε αντιτουρκικά συνθήματα να πλησιάσει το κτίριο όπου κρατούνταν οι συλληφθέντες σε προάστιο της Ποντγκόριτσα. Δύο οχήματα και ένα εμπορικό κατάστημα που ανήκε σε Τούρκο υπήκοο υπέστησαν ζημιές από εξαγριωμένο πλήθος ανέφερε η εισαγγελία που ανακοίνωσε ότι διερευνά πιθανά φυλετικά και εθνοτικά εγκλήματα μίσους σε σχέση με το περιστατικό.

Μετά τις αναταραχές, ο πρωθυπουργός Μιλόικο Σπάιτς ανακοίνωσε ότι το Μαυροβούνιο θα αναστείλει τη συμφωνία για ταξίδια χωρίς βίζα με την Τουρκία, η οποία ισχύει από το 2008.

Ο πρόεδρος Γιάκοφ Μιλάτοβιτς καταδίκασε τόσο τη βία όσο και τα αντιτουρκικά μηνύματα, προτρέποντας σε ηρεμία. «Δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για συλλογική ενοχή ή στιγματισμό ενός ολόκληρου λαού», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Φεβρουαρίου, το Μαυροβούνιο δέχεται περίπου 230.000 Ρώσους και 320.000 Τούρκους επισκέπτες ετησίως, μαζί με περίπου 15.000 από το Αζερμπαϊτζάν.