Al Jazeera: Η σορός ενός ομήρου ανασύρθηκε νωρίτερα σήμερα από τη γειτονιά Τουφά της Πόλης της Γάζας

Επικαλούμενο μια ανώνυμη πηγή από την στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, το Al Jazeera αναφέρει ότι η σορός ενός ομήρου ανακτήθηκε κατά τη διάρκεια έρευνας νωρίτερα σήμερα στη γειτονιά Τουφά της Πόλης της Γάζας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Χαμάς θα συντονιστεί με τον Ερυθρό Σταυρό για τη μεταφορά της σορού στο Ισραήλ.

Δεν παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα του νεκρού ομήρου που ισχυρίζεται ότι βρέθηκε ή για το χρονοδιάγραμμα της παράδοσης, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί.

Με πληροφορίες από Times of Israel