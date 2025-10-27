Logo Image

Al Jazeera: Η σορός ενός ομήρου ανασύρθηκε νωρίτερα σήμερα από τη γειτονιά Τουφά της Πόλης της Γάζας

Τι αναφέρει το ρεπορτάζ

Επικαλούμενο μια ανώνυμη πηγή από την στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, το Al Jazeera αναφέρει ότι η σορός ενός ομήρου ανακτήθηκε κατά τη διάρκεια έρευνας νωρίτερα σήμερα στη γειτονιά Τουφά της Πόλης της Γάζας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Χαμάς θα συντονιστεί με τον Ερυθρό Σταυρό για τη μεταφορά της σορού στο Ισραήλ.

Δεν παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα του νεκρού ομήρου που ισχυρίζεται ότι βρέθηκε ή για το χρονοδιάγραμμα της παράδοσης, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί.

Με πληροφορίες από Times of Israel 

