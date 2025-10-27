Ο ΟΗΕ ζητά έρευνα για τη βία μετά τις εκλογές στο Καμερούν

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ζήτησε να διερευνηθούν οι αναφορές για νεκρούς, τραυματίες και συλλήψεις εν μέσω διαδηλώσεων στο Καμερούν που συνδέονται με την ανακοίνωση ότι ο Πρόεδρος Πολ Μπίγια εξασφάλισε μια όγδοη θητεία.
«Λαμβάνουμε συγκλονιστικές αναφορές για νεκρούς, τραυματίες ή συλλήψεις από χθες σε διαδηλώσεις που συνδέονται με τη σημερινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών», ανακοίνωσε το γραφείο δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στο X, ζητώντας «αυτοσυγκράτηση, έρευνες και τερματισμό της βίας».
#Cameroon: We’ve been receiving shocking reports of people killed, injured or arrested since yesterday in protests linked to today’s announcement of the presidential election results. We call for restraint, investigations and an end to the violence.
