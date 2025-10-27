Logo Image

Ο ΟΗΕ ζητά έρευνα για τη βία μετά τις εκλογές στο Καμερούν

Κόσμος

Οι αναφορές για βίαιες διαδηλώσεις συνδέονται με την ανακοίνωση ότι ο Πρόεδρος Πολ Μπίγια εξασφάλισε όγδοη θητεία

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ζήτησε να διερευνηθούν οι αναφορές για νεκρούς, τραυματίες και συλλήψεις εν μέσω διαδηλώσεων στο Καμερούν που συνδέονται με την ανακοίνωση ότι ο Πρόεδρος Πολ Μπίγια εξασφάλισε μια όγδοη θητεία.

«Λαμβάνουμε συγκλονιστικές αναφορές για νεκρούς, τραυματίες ή συλλήψεις από χθες σε διαδηλώσεις που συνδέονται με τη σημερινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών», ανακοίνωσε το γραφείο δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στο X, ζητώντας «αυτοσυγκράτηση, έρευνες και τερματισμό της βίας».

