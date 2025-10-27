Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα αποφασίσει ποια ξένα στρατεύματα θα είναι αποδεκτά για να διασφαλίσουν την εκεχειρία στη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή ότι το Ισραήλ θα καθορίσει ποιες ξένες δυνάμεις θα επιτρέψει ως μέρος μιας σχεδιαζόμενης διεθνούς δύναμης στη Γάζα για να βοηθήσει στην εξασφάλιση μιας εύθραυστης εκεχειρίας βάσει του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Παραμένει ασαφές εάν τα αραβικά και άλλα κράτη θα είναι έτοιμα να δεσμεύσουν στρατεύματα, εν μέρει δεδομένης της άρνησης των παλαιστινίων μαχητών της Χαμάς να αφοπλιστούν όπως απαιτείται από το σχέδιο, ενώ το Ισραήλ έχει εκφράσει ανησυχίες για τη σύνθεση της δύναμης.

Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποκλείσει την αποστολή Αμερικανών στρατιωτών στη Λωρίδα της Γάζας, έχει μιλήσει με την Ινδονησία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν για να συνεισφέρουν στην πολυεθνική δύναμη.

«Έχουμε τον έλεγχο της ασφάλειάς μας και έχουμε επίσης καταστήσει σαφές όσον αφορά τις διεθνείς δυνάμεις ότι το Ισραήλ θα καθορίσει ποιες δυνάμεις είναι απαράδεκτες για εμάς και έτσι λειτουργούμε και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε», δήλωσε ο Νετανιάχου.

«Αυτό είναι, φυσικά, αποδεκτό και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έχουν εκφράσει οι ανώτεροι εκπρόσωποί τους τις τελευταίες ημέρες», δήλωσε σε συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου.

Το Ισραήλ, το οποίο πολιόρκησε τη Γάζα για δύο χρόνια για να υποστηρίξει τον αεροπορικό και χερσαίο πόλεμό του στον θύλακα εναντίον της Χαμάς μετά την διασυνοριακή επίθεση της παλαιστινιακής μαχητικής ομάδας στις 7 Οκτωβρίου 2023, εξακολουθεί να ελέγχει κάθε πρόσβαση στην περιοχή.

Το Ισραήλ αντιτίθεται σε εμπλοκή της Τουρκίας στη διεθνή δύναμη της Γάζας

Την περασμένη εβδομάδα, ο Νετανιάχου άφησε να εννοηθεί ότι θα ήταν αντίθετος σε οποιονδήποτε ρόλο των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας στη Γάζα. Οι κάποτε θερμές τουρκο-ισραηλινές σχέσεις επιδεινώθηκαν δραστικά κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να καταδικάζει την καταστροφική αεροπορική και χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στον μικρό παλαιστινιακό θύλακα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σε επίσκεψη στο Ισραήλ με στόχο την ενίσχυση της εκεχειρίας, δήλωσε την Παρασκευή ότι η διεθνής δύναμη θα πρέπει να αποτελείται από «χώρες με τις οποίες το Ισραήλ αισθάνεται άνετα». Δεν έκανε κανένα σχόλιο για την τουρκική εμπλοκή.

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι η μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας πρέπει ακόμη να καθοριστεί μεταξύ του Ισραήλ και των εταίρων χωρών, αλλά δεν μπορεί να περιλαμβάνει τη Χαμάς.

Ο Ρούμπιο δήλωσε αργότερα ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι λαμβάνουν σχόλια για ένα πιθανό ψήφισμα του ΟΗΕ ή μια διεθνή συμφωνία για την εξουσιοδότηση της πολυεθνικής δύναμης στη Γάζα και θα συζητήσουν το θέμα στο Κατάρ, βασικό διαμεσολαβητή του Κόλπου για τη Γάζα, την Κυριακή.

Μια σημαντική πρόκληση για το σχέδιο του Τραμπ είναι ότι η Χαμάς έχει διστάσει να αφοπλιστεί. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία πριν από δύο εβδομάδες ως το πρώτο στάδιο του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ, η Χαμάς έχει εξαπολύσει βίαιη καταστολή των φυλών που έχουν δοκιμάσει την κυριαρχία της στην εξουσία.

«Η Χαμάς γνωρίζει που βρίσκονται» οι υπόλοιπες σοροί ομήρων

Ταυτόχρονα, οι σοροί 13 νεκρών ομήρων παραμένουν στη Γάζα, με τη Χαμάς να επικαλείται εμπόδια στον εντοπισμό τους στα διάχυτα ερείπια που άφησαν οι μάχες.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης δήλωσε την Κυριακή ότι η Χαμάς, η οποία απελευθέρωσε τους υπόλοιπους 20 ζωντανούς ομήρους που πήρε στην επίθεσή της τον Οκτώβριο του 2023, γνώριζε πού βρίσκονταν τα πτώματα.

«Το Ισραήλ γνωρίζει ότι η Χαμάς γνωρίζει πού βρίσκονται στην πραγματικότητα οι νεκροί όμηροί μας. Εάν η Χαμάς κατέβαλε μεγαλύτερη προσπάθεια, θα μπορούσε να ανακτήσει τα λείψανα των ομήρων μας», δήλωσε η εκπρόσωπος.

Ωστόσο, το Ισραήλ επέτρεψε την είσοδο μιας αιγυπτιακής τεχνικής ομάδας για να συνεργαστεί με τον Ερυθρό Σταυρό για τον εντοπισμό των πτωμάτων. Είπε ότι η ομάδα θα χρησιμοποιήσει μηχανήματα εκσκαφέων και φορτηγά για την έρευνα πέρα ​​από την λεγόμενη κίτρινη γραμμή στη Γάζα, πίσω από την οποία τα ισραηλινά στρατεύματα είχαν αρχικά υποχωρήσει βάσει του σχεδίου του Τραμπ.

Ο Νετανιάχου ξεκίνησε τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου τονίζοντας ότι το Ισραήλ είναι μια ανεξάρτητη χώρα, απορρίπτοντας την ιδέα ότι «η αμερικανική κυβέρνηση με ελέγχει και υπαγορεύει την πολιτική ασφαλείας του Ισραήλ». Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ, είπε, είναι μια «συνεργασία».

Πηγή: Reuters

Διπλωμάτες και αναλυτές λένε ότι ο Τραμπ κατάφερε να πιέσει τον Νετανιάχου, ο οποίος είχε απορρίψει εδώ και καιρό την παγκόσμια πίεση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, να αποδεχτεί το πλαίσιό του για μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία και επίσης ανάγκασε τον Νετανιάχου να καλέσει τον ηγέτη του Κατάρ για να ζητήσει συγγνώμη μετά από μια αποτυχημένη βομβαρδιστική επιδρομή που στόχευε τους διαπραγματευτές της Χαμάς στη χώρα αυτή. Ο Τραμπ έπεισε επίσης τα αραβικά κράτη να πείσουν τη Χαμάς να επιστρέψει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους, το βασικό της μοχλό στον πόλεμο.