Νέα δολοφονία δημοσιογράφου που ερευνούσε τα καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό

Μια ακόμη δολοφονία δημοσιογράφου που ερευνούσε τα καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό. Ο Μιγκέλ Άνχελ Μπελτράν που έκανε ρεπορτάζ για το εμπόριο ναρκωτικών αλλά και για ζητήματα ασφάλειας στην πολιτεία Ντουράνγκο δολοφονήθηκε, ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα.

Ο δολοφονημένος δημοσιογράφος είχε εργαστεί στο παρελθόν σε έντυπα μέσα ενημέρωσης και κάλυπτε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.

Το Μεξικό θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες χώρες για τους δημοσιογράφους, με περισσότερους από 150 εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης να έχουν δολοφονηθεί από το 1994, σύμφωνα με τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα.