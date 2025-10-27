Συμφωνία για την αγορά Eurofighter μεταξύ Στάρμερ και Ερντογάν

Συμφωνία για την πώληση αεροσκαφών Eurofighter στην Άγκυρα με τον Τούρκο πρωθυπουργό Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε από την Άγκυρα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Η συμφωνία έχει 10ετή διάρκεια και είναι αξίας περίπου 11 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Πρόκειται για μια πραγματικά σημαντική συμφωνία, επειδή πρόκειται για παραγγελίες αξίας 8 δισεκατομμυρίων λιρών… πρόκειται για εργασίες που θα διαρκέσουν 10 χρόνια, καθιστώντας τα Typhoon (Eurofighter) τόσο σημαντικά για τη χώρα μας», δήλωσε στην Άγκυρα.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζεπ Ταγιπ Ερντογάν χαιρέτισε τη συμφωνία για τα Eurofighter ως «νέο σύμβολο» στρατηγικών δεσμών με το Ηνωμένο Βασίλειο. «Το θεωρούμε αυτό… ως ένα νέο σύμβολο των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ των δύο στενών συμμάχων μας», δήλωσε μετά την υπογραφή της συμφωνίας στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν ευχαρίστησε δε τους ηγέτες και των άλλων μελών της κοινοπραξίας για την «εποικοδομητική τους προσέγγιση».

Ο Κιρ Στάρμερ και ο υπουργός του της Άμυνας Τζον Χίλι φωτογραφήθηκαν μπροστά από ένα βρετανικό μαχητικό αεροσκάφος Typhoon στην αεροπορική βάση Tusas στην Άγκυρα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους στην Τουρκία.

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας δήλωσε ότι η παραγγελία θα περιλαμβάνει 20 αεροσκάφη Eurofighter.

Η Τουρκία επιδιώκει να εκσυγχρονίσει την αεροπορία της και πιέζει για την απόκτηση 40 μαχητικών αεροσκαφών ευρωπαϊκής κατασκευής, τα οποία παράγονται από κοινού από τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία.